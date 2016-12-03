به گزارش خبرگزاری مهر، سید احمد صفوی اظهار داشت: تسهیل دسترسی معلولان و نابینایان به معابر شهری از مهمترین اولویت های مدیریت شهری در سال های اخیر بوده که در این راستا بالغ بر ۲۰۰ موقعیت در هشت معبر منتخب این منطقه جنوبی در سال جاری انجام شده است و به زودی این معابر به عنوان معابر الگویی معرفی می شوند.

صفوی با اشاره به اینکه معابر منتخب منطقه ۲۰ از محل های پرتردد و موقعیت های مهم شهری محسوب می شوند، گفت: بلوار امام حسین(ع) به عنوان معبر منتخب منطقه ای و خیابان های شیرمحمدی، کمیل، سیزده آبان، قدس، مدرس، شهید عربخواری و شهید رستگاری از معابر منتخب نواحی هفتگانه این منطقه جنوبی هستند.

وی رعایت پیوستگی و همسطحی معابر و نحوه اتصال آن به خطوط عابر پیاده برای تردد آسان معلولان و نابینایان را از اصول مناسب سازی ها برشمرد و افزود: همسطح سازی و رفع زوائد فیزیکی در مسیر پیاده روها، نصب کفپوش های شیاردار ویژه نابینایان، مناسب سازی های ترافیکی در ایستگاه های حمل و نقل عمومی، احداث رمپ های تردد معلولان و نصب تابلوهای ویژه پارک خودروی افراد کم توان جسمی از جمله اقدامات انجام شده بوده است.

صفوی با اشاره به مجموعه اقدامات مدیریت شهری با محوریت مناسب سازی معابر طی سال های اخیر، گفت: حوزه های عمران و ترافیک مدیریت شهری منطقه ۲۰ طی سال های اخیر به ترتیب ۴۲۸ و ۵۶۳ مورد مناسب سازی ویژه معلولین و نابینایان داشته اند که با احتساب ۲۰۰ موقعیت معابر منتخب، تاکنون بیش از هزار نقطه برای تردد معلولین و نابینایان همسطح سازی شده است، تا دسترسی افراد کم توان جسمی و سالمندان به معابر شهری بیش از پیش شود.