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۱۴ آذر ۱۳۹۵، ۸:۱۷

بخشدار آبدان:

نمایندگی هلال احمر در آبدان مستقر می‌شود

نمایندگی هلال احمر در آبدان مستقر می‌شود

بوشهر - بخشدار آبدان گفت: به زودی نمایندگی هلال احمر در آبدان مستقر می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود تنگستانی عصر شنبه در نشست با نماینده جنوب استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: پیگیری‌های مستمری را به منظور استقرار نمایندگی ادارات در بخش آبدان داشته‌ایم و امیدواریم با همکاری مسئولان به اهداف مورد نظر دست یابیم.

بخشدار آبدان از استقرار اولین نمایندگی ادارات در بخش آبدان خبر داد و افزود: از ۱۵ آذرماه شاهد استقرار نمایندگی هلال احمر در آبدان هستیم.

وی ادامه داد: با پیگیری‌های فرماندار شهرستان دیر، تا پایان امسال نمایندگی کمیته امداد استقرار خواهد یافت و امیدواریم استقرار این ادارات زمینه‌ساز رفع مشکلات مردم باشد.

تنگستانی افزود: پیگیر نمایندگی ادارات آموزش و پرورش، ورزش و جوانان و همچنین ثبت احوال هستیم؛ کارهای خوبی صورت گرفته و مردم این بخش به‌زودی شاهد استقرار این نمایندگی‌ها باشند.

کد مطلب 3839796

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