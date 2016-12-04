ایران آماده همکاری با غول نفتی آمریکای جنوبی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، بیژن زنگنه در حاشیه دیدار با «فرناندو بزها کولیو فیلیو» وزیر انرژی و معادن برزیل با بیان اینکه ایران و برزیل علاقه‌مند به توسعه روابط در بخش نفت و گاز هستند، گفت: شرکت‌های برزیلی و به‌ ویژه شرکت ملی نفت برزیل (پتروبراس) تجربه خیلی خوبی در اکتشاف و توسعه میدان‌های نفتی در آب‌های عمیق دارند وبه این تجربه برای حوزه خزر نیاز داریم.

وزیر نفت با اعلام اینکه از شرکت‌های برزیلی برای حضور و مشارکت در بخش‌های دریایی صنعت نفت دعوت می کنیم، تصریح کرد: علاوه بر مشارکت در بخش بالادستی، ساخت ١٠ گروه کالایی مورد نیاز صنعت نفت از دیگر زمینه‌های همکاری ایران و برزیل است.

این عضو کابینه دولت همچنین از آمادگی ایران برای حضور در بخش پالایشی برزیل خبر داد و افزود: البته در این زمینه بخش دولتی نمی‌تواند سرمایه گذاری کند اما آمادگی تامین نفت خام این پالایشگاه‌ها را دارد که این موضوع قابل مطالعه است.

زنگنه، دیگر بخش همکاری ٢ کشور را خرید خدمت عنوان کرد و یادآور شد: در این بخش شرکت‌های برزیلی در شرایطی می توانند به ایران بیایند که اقدام به سرمایه گذاری کرده و پایه گذار شرکت مشترک با همکاری ایرانی‌ها باشند.

وی، لازمه انجام این کارها را روابط بانکی مستحکم دانست و تاکید کرد: در سفری که وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران به برزیل داشتند بحث‌هایی در این زمینه مطرح شده که قرار است در تهران ادامه یابد.

زنگنه با بیان اینکه برای ما مهم است که به‌عنوان یک پیش نیاز روابط بانکی قوی با برزیل برقرار کنیم، بیان کرد: برزیل یک کشور مقتدر و یک بازار بزرگ صاحب فناوری است و باید همکاری درازمدت، قوی و راهبردی با این کشور برقرار کنیم.