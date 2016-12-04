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۱۴ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۴۲

۲ خبر از سازمان سینمایی

صدور مجوز نمایش برای ۲ فیلم/ با ساخت ۵ فیلمنامه موافقت شد

صدور مجوز نمایش برای ۲ فیلم/ با ساخت ۵ فیلمنامه موافقت شد

سازمان سینمایی با نمایش ۲ فیلم و ساخت ۵ فیلمنامه موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای پروانه نمایش در جلسه ۳ آذر که با حضور اکثریت اعضای شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی برگزار شد، مجوز نمایش ۲ فیلم با عنوان «دو لکه ابر» به تهیه کنندگی مجید عباسی و کارگردانی و نویسندگی مهرشاد کارخانی در ژانر اجتماعی و «سهم من از زندگی» به تهیه کنندگی، کارگردانی و نویسندگی حجت الله سیفی در حوزه سینمای نوجوان را صادر کرد.

موافقت شورای ساخت با ۵ فیلمنامه

همچنین شورای صدور پروانه ساخت با پنج فیلمنامه در جلسه ۶ آذر موافقت کرد.

فیلمنامه های «ضد قهرمان» به تهیه کنندگی، کارگردانی و نویسندگی رضا کریمی در ژانر اجتماعی، «سربازان گهواره» به تهیه کنندگی، کارگردانی و نویسندگی مجتبی فرآورده در ژانر انقلاب، «دایان» به تهیه کنندگی حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، کارگردانی و نویسندگی بهروز نورانی پور در ژانر اجتماعی، «هت تریک» به تهیه کنندگی مجید مطلبی، کارگردانی و نویسندگی رامتین لوافی در ژانر اجتماعی و «قطار آن شب» به تهیه کنندگی بهروز رشاد، کارگردانی حمیدرضا قطبی و نویسندگی بهروز رشاد در ژانر کودک و نوجوان موافقت شورای ساخت سازمان سینمایی را اخذ کردند.

کد مطلب 3840243
زهرا منصوری

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