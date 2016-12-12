پیش تولید «هت تریک» آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رامتین لوافی سومین فیلم بلند سینمایی خود با عنوان «هت تریک» را به تهیه کنندگی مجید مطلبی می سازد.

مرحله پیش تولید این فیلم آغاز شده است و به زودی بعد از مشخص شدن عوامل پشت دوربین و بازیگران، فیلمبرداری آن آغاز و تمامی صحنه های این فیلم در تهران ضبط می شود.

عوامل فیلم «هت تریک» که تاکنون حضور آنها قطعی شده است، عبارتند از کارگردان: رامتین لوافی، تهیه کننده: مجید مطلبی، مدیر تولید: مهدی بدرلو، مجری طرح: علی کریم و مشاور رسانه ای: علی زادمهر.

رامتین لوافی پیش از این فیلم «آرام باش»، «تا هفت بشمار» و «برلین منفی هفت» را کارگردانی کرده است.