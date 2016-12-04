به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اکسپرس، در این فهرست که دربرگیرنده نام ۲۰ ژانر است، با رای منتقدان کتاب، بهترین کتابها در ژانرهای مختلف از ادبی تا کتاب شنیداری معرفی شدهاند.
در فهرست امسال بدون شک نام نویسندهای ایتالیایی که با نام مستعار اِلِنا فِرانته مینویسد با خلق مجموعهای با چهار کتاب تسلط دارد.
فرانته - که نخستین کتاب مجموعهاش «دوست فوقالعاده من» نام دارد - خالق داستانی حماسی از دو دوست به نامهای النا و لایلا است که در ناپل فقرزده بعد از جنگ بزرگ میشوند. این نویسنده در چهار رمان که با روح رمانهای قرن نوزدهم نوشته شدهاند داستان دو زن جوان را تعریف میکند که در محلههای فقیر پس از جنگ ایتالیا بزرگ میشوند. داستان آنها با رمان «دوست فوقالعاده من» در دهه ۱۹۵۰ شروع میشود و در حالی که آنها هیچ یک از مشکلات عصر مدرن را ندارند، اما با توجه به موضوع مرکزی که پیرامون مسایل زنان میگذرد، آنها با خشونتهای مختلف، نرمهای اجتماعی و فشارها از سوی پدرها، برادران و حتی مردان همراه روبه رو میشوند و در نهایت در قالب رمانی مدرن- کلاسیک با «داستان فرزند گم شده» به پایان میرسد.
در کنار این نویسنده ایتالیی در این فهرست میتوان نام نویسندگان موفق سال را از فرانسوی تا انگلیسی مرور کرد که شامل نام نویسندگانی چون سرژ یانکور، جان لوکریه، ژان بابتیست دل آمو، ماری داریوسک، ایوان جوبلونکا، دون وینسلو، آنتونی لریس، مارتین ورنون و ... میشود.
در این فهرست این کتابها جای گرفتهاند:
بهترین کتاب: «نام جدید» نوشته النا فرانته از انتشارات گالیمار
بهترین رمان فرانسوی: «بقیه من» نوشته سرژ یانکور از انتشارات فلاماریون، در مکان دوم «سرآشپز» رمانی با تمرکز بر آشپزی نوشته ماری ان دیایه از انتشارات گالیمار و در مکان سوم «به شکستهای ما گوش فرا بده» نوشته لورن گادی از انتشارات اکت سود
بهترین رمان خارجی: «جاده باریک به دوردستهای شمالی» نوشته ریچارد فلاناگان از انتشارات اکت سود. در مکان دوم: «سقوط زمان» نوشته جولیان بارنز از انتشارات مرکور دو فرانس ودر مکان سوم: «در مرز باغ» نوشته تریسی شوالیه از انتشارت راند تیبل
اثر تحقیقی: «لاتیتیا یا پایان بشر» نوشته ایوان ژابلونکا که برنده جایزه مدیسی شد از انتشارات سویی، در مکان دوم: «رسوب» نوشته پاسکال رابرت-دیار از انتشارات آیکونوکلاست و سوم: «پسران فلش» نوشته میشل لویی از انتشارات سویی-سول
خاطرات: «در تونل با کبوتران: داستانهایی از زندگی من» نوشته جان از انتشارات سول، دوم: «جایی برای یادآوری» نوشته سول فریدلندر از انتشارات سول و «زاده شده برای دویدن» نوشته بروس اسپرینگستن از انتشارت آلبین میشل
کتابهای دیگری نیز در ژانرهای دیگر از جمله تاریخی، ورزشی، مقاله، هنری و ... در این فهرست جای دارند.
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