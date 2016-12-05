توقف صدور اطلاعیه قطع برق/ قطع برق با ۵۰ هزار تومان بدهی ممنوع شد

به گزارش خبرنگار مهر، با افزایش بار مالی قبوض برق پس از افزایش ۱۰ درصدی قیمت ها، توانیر یک بخشنامه جدید برای عدم قطع برق مشترکان با بدهی کمتر از ۵۰ هزار تومان به تمامی شرکت‌ها و ادرات توزیع برق سراسر کشور ابلاغ کرده است.

ماجرا از این قرار است که تعرفه برق با افزایش ۱۰ درصدی از ابتدای مرداد ماه امسال روبرو بوده است و افزایش بار مالی قبوض جدید منتشر شده برق موجب شده که توانیر با صدور و ابلاغ بخشنامه‌ای خواستار توقف انتشار اطلاعیه‌های کاغذی قطع انشعاب برق مشترکان با بدهی کمتر از ۵۰ هزار تومان شده است.

با حذف این بخشنامه کاغذی برای مشترکان با بدهی کمتر از ۵۰ هزار تومان، با توجه به اینکه هزینه صدور این اطلاعیه‌ها بر عهده مشترکان بوده، منجر به کاهش هزینه‌های اضافی برای مشترکان بدهکار خواهد شد.

به عبارت دیگر با توقف انتشار این اطلاعیه کاغذی برای مشترکان با بدهی کمتر از ۵۰ هزار تومان منجر به کاهش ۴۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰ تومانی هزینه برای مشترکان بدهکار خواهد شد و وزارت نیرو عملا با این اقدام تخفیفی برای تعدادی از مشترکان بدهکار برق کشور در نظر گرفته است.

با این وجود پیشتر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی هم نسبت با اخذ هزینه اطلاعیه اخطار قطع برق برای مشترکان بدهکار انتقادهایی مطرح کرده و حتی تاکید کرده بود: دریافت هزینه مازاد صدور قبض «اخطار قطع برق» از جانب شرکت توزیع نیروی برق و واریز این «درآمد غیر قانونی» به یک حساب غیردولتی بوده، عملا یک تخلف محسوب می‌شود.

جزئیات توقف صدور اطلاعیه قطع برق

به گزارش مهر، همزمان با ابلاغ بخشنامه جدید توقف انتشار اطلاعیه‌های کاغذی قطع برق مشترکان بدهکار به شرکت‌های توزیع برق سراسر کشور، توانیر توضیحات کامل تری درباره بخشنامه جدید برقی ارائه کرده است.

محمود رضا حقی فام معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر با اشاره به صدور دستور جدید در خصوص اطلاعیه‌های ارسال قطع انشعاب و میزان بدهی مشترکان، گفت: صنعت برق تصمیم گرفته تا هزینه‌های ناشی از ارسال اطلاعیه‌ها که برعهده مشترکان است را کاهش دهد.

این مقام مسئول با اعلام اینکه در این راستا بخشنامه‌ای به تمامی شرکت‌های توزیع برق ارسال شده است که براساس آن، اطلاعیه‌های مذکور تنها برای قبوضی با بدهی بیش از ۵۰ هزار تومان ارسال خواهد شد، تصریح کرد: براساس این بخشنامه، مقرر شده است که شرکت‌های توزیع در سراسر کشور از صدور و ارسال اطلاعیه قطع برای انشعاباتی که مبلغ صورت‌حساب آنها کمتر از ۵۰هزار تومان باشد، خودداری کنند.

حقی فام با بیان اینکه علاوه براین تاکید شده است که اقدام های لازم برای اطلاع رسانی به مشترکان در این خصوص توسط شرکت‌های توزیع نیروی برق در سراسر کشور انجام شود، اظهار داشت: تاکنون دستورات لازم برای درج پیام در پشت قبوض برق و اطلاع رسانی روش‌های اعلام بدهی و نحوه پرداخت غیرحضوری، ارسال پیامک تلفنی از طریق سامانه‌های الکترونیکی از جمله ۱۵۲۱ و یا اعلام بدهی صوتی، ۴۸ ساعت قبل از پایان مهلت پرداخت به شرکت‌های توزیع صادر شده است.

معاون هماهنگی توزیع توانیر با تاکید بر اینکه این اقدام در راستای افزایش رضایت‌مندی و رعایت حقوق مشترکان در رابطه با پرداخت قبض برق انجام می‌شود، افزود: همچنین اجرای صحیح و یکنواخت مراحل صدور و ارسال اطلاعیه قطع انشعاب برق (به جهت تعدد اطلاعیه‌های صادره و توزیع آن) و با توجه به هزینه قابل مقایسه ارسال اطلاعیه مذکور با مبالغ صورتحساب از دیگر دلایل مهم صدور این بخشنامه به شمار می‌رود.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه به طور میانگین هزینه ارسال هر اطلاعیه قطع انشعاب برای مشترکان، ۴۴ هزار ریال هزینه در برداشت که با صدور این دستور، از این پس مشترکانی که بدهی کمتر از ۵۰۰ هزار ریال (۵۰ هزار تومان) داشته باشند، اطلاعیه دریافت نخواهند کرد، افزود: از سوی دیگر برنامه ریزی برای تشویق مشترکان به منظور اخذ شماره‌های تماس مشترکان در کنار شماره اشتراک (کنتور) در حال انجام است که به تدریج اجرایی خواهد شد.

معاون هماهنگی توزیع توانیر در پایان خاطرنشان کرد: مشترکانی که نسبت به اعلام شماره تماس خود به شرکت‌های توزیع و امور برق مناطق خود اقدام کنند، در هنگام اطلاع رسانی های لازم مانند قطع انشعاب، بدهی، خاموشی‌های احتمالی و... از طریق شماره اعلامی مطلع خواهند شد.