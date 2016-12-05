موج دوم گرانی برق کلید خورد/ جزئیات افزایش عوارض فروش برق به مردم

به گزارش خبرنگار مهر، پس از افزایش ۱۰ درصدی تعرفه فروش برق به مشترکان خانگی و تجاری، دولت در قالب لایحه بودجه سال ۹۶ هم پیشنهاد افزایش عوارض فروش برق به مردم را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده است.

بر این اساس در صورت موافقت مجلس با پیشنهاد دولت، عوارض فروش برق به مشترکان خانگی از ۳۰ ریال فعلی به ۵۰ ریال به ازای هر کیلووات ساعت افزایش می‌یابد.

دولت در لایحه بودجه پیش بینی کرده است که سقف درآمدها از محل افزایش عوارض فروش برق، در توسعه و نگهداری شبکه‌های برق روستایی و انرژی های تجدید پذیر از ۷ هزار میلیارد ریال به ۱۱ هزار میلیارد ریال افزایش یابد.

در بند هـــ تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۹۶ آمده است: «عوارض موضوع ماده ۵ قانون حمایت از صنعت برق کشور به میزان ۵۰ ریال در سقف یازده هزار میلیارد ریال تعیین می‌گردد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور برای موارد مطروحه در قانون فوق صرف گردد.»

این درحالی است که اخیرا وزارت نیرو نسبت به افزایش ۱۰ درصدی تعرفه برق مشترکان خانگی از ابتدای مرداد ماه امسال اقدام کرده که در قبوض صادر شده از ابتدای مهر ماه امسال این افزایش قیمت با گنجاندن بند جدید به نام «بدهی گذشته» از مشترکان دریافت شده است.

با این وجود افزایش بار مالی صورت حساب‌های برق مشترکان موجب شده است که شرکت توانیر با صدور بخشنامه‌ای، انتشار اطلاعیه قطع برق با اضافه هزینه ۴ تا ۱۲ هزار تومانی برای مشترکان با بدهی کمتر از ۵۰ هزار تومان را ممنوع کند.