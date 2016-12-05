به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم «فصل باران های موسمی» به کارگردانی مجید برزگر و تهیه کنندگی منوچهر شاهسواری از ابتدای دی ماه در گروه سینمایی «هنر و تجربه» اکران می شود.

این فیلم که در سال ١٣٨٨ ساخته شده است در دولت قبل اجازه نمایش پیدا نکرد و به مدت ٨ سال در انتظار اکران بود.

فیلم «فصل باران های موسمی» در طی این مدت در بیش از ٣٠ جشنواره معتبر خارجی و داخلی همچون چهاردهمین جشن خانه سینما، پنجمین جشنواره فیلم «دیدار»، جشن انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی، جشنواره جهانی مونترآل ۲۰۱۰، جشنواره جهانی روتردام ۲۰۱۰ به نمایش درآمد و جوایز بسیاری کسب کرد و یا نامزد دریافت جایزه بود.

عوامل اصلی فیلم فصل باران های موسمی عبارتند از کارگردان: مجید برزگر، تهیه کننده: منوچهر شاهسواری، فیلمنامه‌نویس: مجیدبرزگر، حامد رجبی، مدیر فیلمبرداری: امین جعفری، تدوین: جواد امامی، طراح صحنه و لباس: لیلا نقدی پری، طراح چهره پردازی: الهام صالحی، مدیر تولید: مهدی برزگر، صدابرداری و طراحی و ترکیب صدا: مهران ملکوتی، مشاور رسانه ای: علی زادمهر، عکاس: احمد آقاسیانی، دستیار اول کارگردان: علی نظری. بازیگران: نوید لایقی، مرضیه خوشتراش، علی باقری، مهران خدایی، الناز حبیبی.

این فیلم با مشارکت مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی ساخته شده است.