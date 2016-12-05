۱۵ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۰۲

سری سوم مسابقه «فرمانده» از شبکه سه پخش می‌شود

سری سوم مستند مسابقه «فرمانده» از روز دوشنبه ۱۵ آذر روی آنتن شبکه سوم سیما می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین سری از مستند مسابقه «فرمانده» که آخرین روزهای زندگی سردار شهید حاج محمد ناظری را به تصویر می‌کشد از روز دوشنبه ۱۵ آذر هر روز از ساعت ۱۷:۳۰ روی آنتن شبکه سوم سیما خواهد رفت.

مستند مسابقه «فرمانده» پیش از این در شبکه افق روی آنتن رفته بود و حالا قرار است هر روز هفته به جز روزهای جمعه از ساعت ۱۷:۳۰ در شبکه سه سیما به نمایش درآید.

در این مستند مسابقه، رقابت میان دو گروه در آیتم‌های دشوار متفاوتی زیر نظر یک فرمانده نظامی به تصویر کشیده می‌شود. در این آیتم‌ها گروه‌ها به صورت واقعی در شرایط دشوار قرار می‌گیرند و مکلف می‌شوند از این مراحل دشوار که شباهت به دوره‌های تکاوری دارد، به سلامت عبور کنند.

مستند مسابقه «فرمانده۳»که حامد شکیبانیا کارگردانی آن را بر عهده دارد محصول خانه مستند انقلاب اسلامی است.

عطیه موذن

    • احمد طیلیع IR ۱۷:۰۳ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۰
      عالی
    • اتنا IR ۱۵:۵۶ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۹
      لطفا یه مسابقه اینجوری هم واسه خانوما بزارین

