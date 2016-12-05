شرکت آلمانی در همدان نیروگاه خورشیدی می سازد

به گزارش خبرنگار مهر، سید مصطفی رسولی ظهر دوشنبه در نشستی با سرمایه گذار راه اندازی نیروگاه خورشیدی در همدان با بیان اینکه همدان از ظرفیتهای عظیمی برای توسعه و پیشرفت برخوردار است، گفت: در راستای اهداف شهر سبز پایدار نیروگاه خورشیدی ۷ مگاواتی با کمک شرکت آلمانی در همدان ساخته خواهد شد.
وی با بیان اینکه همدان از ظرفیت خوب اقلیمی برای استفاده از انرژیهای نو برخوردار است، گفت: برای احداث نیروگاه خورشیدی در همدان با شرکتهای مختلفی رایزنی صورت گرفت اما در نهایت با شرکت آلمانی تفاهمنامهای امضا خواهد شد.
رسولی بر ساخت هر چه بیشتر نیروگاههای خورشیدی در همدان تأکید و با بیان اینکه باید در مطالعات شهری نیز اجرای پنلهای خورشیدی و استفاده از انرژیهای پاک مدنظر باشد، گفت: استفاده از سوختهای فسیلی بهره آسیبهای بسیاری به همراه دارد.
شهردار همدان همچنین به برخورداری تمام اراضی شهر همدان از پلاک ثبتی اشاره کرد و گفت: مشکلی در این زمینه وجود ندارد و شرکت آلمانی به راحتی میتواند نسبت به سرمایهگذاری و ساخت نیروگاه در شهر اقدام کند.
مسئول دبیرخانه شهر سبز پایدار نیز گفت: با همکاریهای صورت گرفته بین شرکت آلمانی و شهرداری همدان شاهد پیشرفت هرچه بیشتر شهر و استفاده از انرژیهای نو خواهیم بود.
حسن محمدی اظهارداشت: باید تا پایان سال مجوزهای احداث این نیروگاه دریافت شود تا هرچه سریعتر کار ساخت نیروگاه خورشیدی به مرحله اجرا دراید.
