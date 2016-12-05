۱۵ آذر ۱۳۹۵، ۱۴:۵۵

مدیر حوزه هنری استان قزوین:

رسانه ها واقفان را به سمت نیازهای روز و کارآمد هدایت کنند

قزوین- مدیر حوزه هنری استان قزوین گفت: از رسانه ها انتظار داریم با فرهنگ سازی، واقفان و خیرین را به سمت نذرهای فرهنگی، تامین نیازهای روز و کارآمد هدایت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی هوشمند روز دوشنبه در همایش وقف و رسانه که در سینما بهمن برگزار شد اظهارداشت: رسانه ها که خود مظلوم واقع شده اند و حتی قادر نیستند حق خود در حوزه بیمه و معیشت و رفاه را دریافت کنند با سعه صدر و درک موقعیت و تعهد توانسته اند در بسیاری از حوزه ها تاثیرگذار باشند.

وی افزود:اینکه امروزحتی خانه مطبوعات که باید رسالت دفاع از حقوق رسانه ها و خبرنگاران و حل مشکلات آنها را سرلوحه خود قرار دهد به یک واژه تبدیل شده نشان می دهد باید در حوزه فرهنگی به رسانه ها توجه بیشتری شود.

هوشمند بیان کرد: با همه مشکلات باید قدردان خدمات فعالان رسانه ای در اطلاع رسانی در حوزه های مختلف باشیم و از فرهنگ سازی آنها تشکر کنیم.

مدیر حوزه هنری استان قزوین تصریح کرد: برگزاری همایش وقف و رسانه کار ارزشمندی است که ارتباط رسانه با حوزه وقف را تقویت می کند و باید این مسیر تداوم یابد.

وی گفت: از رسانه ها انتظار می رود با تبلیغ نیازهای جامعه خیرین را به سمت نذرهای فرهنگی و وقف فرهنگی سوق دهند و کاری ماندگار را پایه گذاری کنند.

هوشمند اظهارداشت: باید از ظرفیت وقف برای حل مشکلات کنونی و نیازهای ضروری که مغفول مانده مانند مقابله با تهاجم فرهنگی و نرم غرب، ایجاد خانه مطبوعات، امور فرهنگی، معیشت و مسکن نیازمندان و اشتغال هم بخوبی استفاده کنیم.

در این مراسم از میان ۱۲۳ اثر رسیده در بخش های مستندف گزارش، خبر، گتفگو و یادداشت از ۱۵ اثر برتر تجلیل شد.

خبرزگاری مهر استان قزوین در این جشنواره در بخش خبر صاحب رتبه برتر شد.


   

