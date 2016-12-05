خبرگزاری مهر در جشنواره وقف صاحب رتبه برتر شد

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین همایش وقف و رسانه، اقدام و عمل روز دوشنبه با حضور حجت الاسلام عادل مدیرکل اوقاف و امور خیریه، معصومی فر مدیرکل صداوسیمای مرکز قزوین، علی هوشمند مدیر حوزه هنری استان و جمعی از خبرنگاران و مسئولان نشریات خبرگزاری ها و هفته نامه ها در سالن سینما بهمن قزوین برگزار شد.

در این همایش از میان ۱۲۳ اثر دریافت شده با نظر هیئت داوران ۱۵ اثر برتر در بخش های مستند، خبر، یادداشت، گفتگو و گزارش صاحب رتبه برتر شده و مورد تجلیل قرار گرفتند.

در این جشنواره خبرگزاری مهر دربخش خبر صاحب رتبه برتر شد و لوح تقدیر به محمدرضا جباری سرپرست خبرگزاری تعلق گرفت.

در بخش رسانه های تصویری معاونت اطلاعات و اخبار صدا و سیما با انتشار ۶۰۴ خبر برتر شد و روانبخش محمدی لوح گرفت، در معاونت سیما با تولید ۲۵ برنامه شمس آرا لوح گرفت، در تولید با تهیه ۱۲۸۴ دقیقه برنامه مهدی یعقوبی مدیر تولید سیما و مرتضی آجربندی تهیه کننده برنامه «احلی من العسل» و دربخش خبر لیلا چگینی با گزارش بزرگداشت عالم وقف صاحب رتبه برتر شد.

همچنین خبرگزاری فارس با ۴۱۰ خبر، پایگاه خبری صبح قزوین با ۳۰۳ خبر، روزنامه ولایت با ۱۰۸ خبر به عنوان برترین ها معرفی شدند.

امید رضا مافی از هفته نامه نگاه قزوین با یادداشت «وقتی قرار است همه واقف باشیم» سیده زهرا حسینی ازخبرگزاری ایسنابا گزارش «وقف رسانه ای، خاکریز جنگ نرم»، مریم کشاورز از خبرگزاری تسنیم با گفتگوی «مردی که با دارایی اش به آیندگان زندگی می بخشد»، کبری مردعلی از خبرگزاری فارس با خبر آزاد سازی بیش از دو هزارمتر از اراضی موقوفات استان قزوین، علی صفری از پایگاه اطلاع رسانی صدای قزوین به عنوان برترین های رسانه ای معرفی شدند و مورد تجلیل قرار گرفتند.