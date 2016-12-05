نمایش مستند «A۱۵۷» در جشنواره فیلم «واچ داکز» لهستان

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم مستند «A۱۵۷» به کارگردانی بهروز نورانی پور از تولیدات «مرکز مستند سوره» وابسته به سازمان سینمایی حوزه هنری در شانزدهمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم حقوق بشر «واچ داکز» با دیگر آثار راه یافته به این جشنواره به رقابت خواهد پرداخت.
جشنواره «واچ داکز» که مختص فیلمهای مستند است، یکی از مهمترین جشنواره های فیلم در زمینه حقوق بشر است.
مستند «A۱۵۷» تاکنون جوایز بسیاری را در داخل کشور از جمله جشنواره فیلم فجر، مقاومت، سینما حقیقت و… کسب کرده و این چهارمین حضور بینالمللی این فیلم است.
این فیلم در اولین حضور بینالمللی خود در جشنواره بینالمللی فیلمهای مستند و انیمیشن «لایپزیگ» آلمان با ۱۱ اثر دیگر از سراسر جهان برای دریافت جایزه کبوتر طلایی این جشنواره به رقابت پرداخت و ضمن استقبال مخاطبان، نامزد دریافت سه جایزه از جمله حقوق بشر، دستاورد فنی و کبوتر طلایی شد.
دومین حضور بینالمللی «A۱۵۷» در جشنواره فیلم مستند «داکیومنت آرت» آلمان و سومین حضور این مستند در بخش رقابتی چهاردهمین دوره جشنواره «سینیه دو نویی» فرانسه بود.
شانزدهمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم حقوق بشر«واچ داکز» از ۱۹ الی ۲۵ آذر ماه در شهر ورشو کشور لهستان برگزار می شود.
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