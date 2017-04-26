به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز نورانی پور که با فیلم مستند «A۱۵۷» در جشنواره‌های مختلف داخلی و خارجی حضور داشت در جدیدترین فعالیت خود ساخت فیلم مستندی را آغاز کرد.

عنوان این فیلم «ماده گرگ» و از محصولات سازمان سینمایی حوزه هنری است که با موضوع بررسی خشونت و افراطی‌گری در منطقه ساخته می‌شود. این فیلم در حال حاضر مراحل پیش تولید را سپری می‌کند.

نورانی پور بهمن ماه سال گذشته نیز فیلم «دایان» را به تهیه‌کنندگی حوزه هنری مقابل دوربین برد.

مستند «A۱۵۷» تاکنون جوایزی را در داخل کشور از جمله جشنواره فیلم فجر، «مقاومت»، «سینماحقیقت» و … کسب و پیش از این جایزه اصلی جشنواره‌ بین‌المللی فیلم Zeichen der Nacht آلمان، جایزه فیلم منتخب از نگاه تماشاگران جشنواره Chambéry فرانسه، جایزه بهترین مستند جشنواره «واچ داکز» لهستان و جایزه ویژه هیات داوران جشنواره فیلم «سینیه دو نویی» فرانسه را نیز از آن خود کرده است.