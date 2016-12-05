به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی که ظهر دوشنبه با حضور اهالی منطقه شاهمار (حق ویردی آباد) جلفا و همچنین مدیرعامل و معاونان و مدیران سازمان منطقه آزاد ارس، فرماندار شهرستان جلفا، مسئول بازرسی سازمان اوقاف و امور خیریه، معاون فرهنگی اوقاف و امور خیریه آذربایجان شرقی و سرپرست دفتر نمایندگی اوقاف و امور خیریه شهرستان جلفا حضور داشتند، ساختمان آستان امام زاده سید احمد(ع) شاهمار با هزینه چهار میلیارد ریالی افتتاح شد.

نهادینه سازی فرهنگ وقف از ضروریات ترویج ارزش های اسلامی است

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس در آئین افتتاح ساختمان این امام زاده با تاکید بر لزوم تلاش همگانی برای نهادینه سازی فرهنگ وقف در جامعه گفت: احیاء بنای امام زاده ها و مساجد باید توسط مردم انجام شود چراکه نقش همدلی و اتحاد مردم نباید تضعیف شود.

محسن خادم عرب باغی نهادینه سازی فرهنگ وقف را یکی از ضروریات ترویج ارزش های اسلامی برشمرد و گفت: کم رنگ شدن مشارکت مردم در امور خیر و حضور در محافل و اماکن مذهبی می تواند ضربه های متعددی به بدنه جامعه و دور شدن از اهداف و آرمان های انقلاب و اسلام وارد نماید.

وی گفت: مشارکت در امور خیر وظیفه همگانی است و در این راستا سازمان منطقه آزاد ارس دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال از هزینه چهار میلیارد ریالی احداث ساختمان این آستان را متقبل شد.

لزوم حمایت برای احداث زائرسرا در زمین موقوفی جوار امام زاده

حجت الاسلام عمادی سرپرست دفتر نمایندگی اوقاف و امور خیریه شهرستان جلفا نیز در این آئین ضمن تقدیر از حمایت های مدیرعامل ارس و تلاش و پیگیری معاونین فرهنگی اجتماعی و گردشگری، توسعه مدیریت و فنی و امور زیربنایی ارس در تحقق اجرای سریع و باکیفیت ساختمان آستان امام زاده سید احمد(ع) شاهمار، خواستار حمایت برای احداث زائرسرا در زمین دو هزار مترمربع موقوفی در جوار آستان این امام زاده شد.

حجت الاسلام فتاحی معاون فرهنگی اوقاف و امور خیریه آذربایجان شرقی نیز در این مراسم ضمن تقدیر از حمایت های ویژه مدیرعامل ارس در توسعه و احداث فضای امام زاده ها، با اشاره به هفته وقف و تاکید خداوند در قرآن به اهمیت این موضوع گفت: در قرآن کریم بر عمل صالح، احسان، انفاق و عمل خیر تاکید شده و عامل همه کارهای خیر و استمرار آن وقف است.