اجرای۳پروژه مهم دربندر شهید رجایی/مناقصه ترمینال۳ تا۹۰ روزآینده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمد سعیدنژاد، افزود: ترمینال ۲ بندر شهید رجایی درحالی ساخته شد که تجهیزاتش تأمین نشده بود اما پس ازبرجام توانستیم بهترین تجهیزات موجود در دنیا ازجمله ۱۸ دستگاه گنتری‌کرین را با رعایت تمام نظامات مالی معاملاتی خریداری کنیم وامیدواریم در سال آینده وارد کشور شود.

وی درباره ترمینال ۳ بندر شهید رجایی، ادامه داد: دراین ترمینال با دو موضوع مختلف مواجهیم، یکی مسئله ساخت اسکله که توسط سازمان بنادر و از محل منابع داخلی خود سازمان انجام می گیرد و دیگری مسئله تجهیز و بهره‌برداری این ترمینال است که تقریباً هزینه‌ای معادل با ساخت اسکله را دارد و تصمیم به واگذاری آن به بخش خصوصی را داریم که آخرین اقدامات آن انجام و حدود ۸۰ تا ۹۰ روز آینده فراخوان عمومی آن در قالب یک کنسرسیوم داخلی و بین‌المللی شکل می گیرد.

سعیدنژاد بیان کرد: فراخوان مربوط به انتخاب پیمانکار بهره‌برداری ترمینال۱ و ۲ هم به زودی انجام می شود و می‌تواند نقش جدی در توسعه فعالیت‌ها و ارتقاء میزان عملیات این بندر داشته باشد.

معاون وزیر راه وشهرسازی با تأکید بر اهمیت سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش بانکرینگ (سوخت‌رسانی با کشتی‌ها و شناورها)، اضافه کرد: در کنار تأسیس و ایجاد اسکله‌های نفتی در داخل بندر شهید رجایی، واگذاری بانکرینگ به بخش خصوصی جزء کارهایی است که در حال آماده‌سازی اسناد فنی مناقصه‌گذاری آن هستیم و امیدواریم بتوانیم ظرف ۳ ماه آینده این مناقصه را برگزار کنیم.

سعیدنژاد درباره بخش مواد معدنی، اظهار داشت: مطالعات مشترکی بین سازمان بنادر و دریانوردی ایران و ایمیدرو (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) در حال انجام است تا حجم امکانات موردنیاز پیش‌بینی شود.

وی با تأکید بر این‌که رشد عملکرد بندر شهید رجایی نسبت به سال گذشته حدود ۲۳ درصد بوده است، تصریح کرد: این رشد به‌طور متناسب در همه بنادر کشور اتفاق نیفتاده است.

معاون وزیر راه وشهرسازی اضافه کرد: راهکار توسعه بنادر این است که بتوانیم ترانشیپ کالا بین بنادر اصلی به‌ویژه بندر شهید رجایی و بنادر کوچک را فراهم کنیم.

سعیدنژاد با اشاره به اینکه توسعه بنادر کوچک در کشور نباید به‌گونه‌ای باشد که منجر به توسعه بنادر بزرگ کشورهای دیگر شود، اضافه کرد: یکی از محورهای رقابتی که در بنادر بزرگ و هاب کشورمان وجود دارد این است که ابتدا بار به این بنادر بیاید و از این بنادر به بنادر کوچک منتقل شود نه اینکه برای شکل‌گیری و توسعه بنادر کوچک این بارها به بنادر بزرگ کشورهای دیگر رفته و ازآنجا به بنادر کوچک ایران بیاید.

وی در ادامه گفت: این مسیر را طی ۲-۳ سال گذشته دنبال کردیم و به همین دلیل میزان عملکرد بنادر کوچک ایران از طریق ترانشیپ کالا از بنادر بزرگ مثل بندر شهید رجایی در این مدت رشد قابل‌توجهی داشته است، هرچند که میزان این رشد هنوز متناسب با انتظاری که ما در این بخش داریم نیست.

ایجاد شرایط رقابتی با حذف تعرفه‌ها

این مقام مسئول با اشاره به اینکه عمده‌ای از فعالیت‌های سازمان بنادر و دریانوردی در قالب تعرفه انجام می‌شود، افزود: وجود بخشی از این تعرفه‌ها به دلیل موقعیت حاکمیتی سازمان و انحصاری بودن این فعالیت‌ها ضرورت دارد اماحدود ۷۰ تا ۸۰ درصد از دفترچه تعرفه‌هایمان قابلیت حذف، آزادسازی و واگذاری به بازار را دارد.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ایران بابیان اینکه حذف تعرفه‌ها از سیاست‌های اصولی و اساسی سازمان است، اضافه کرد: شرکت‌ها و نهادهای خصوصی ارائه‌کننده خدمات می‌توانند در یک تعامل با صاحبان کالا و با توجه به قوانین خودشان و صاحبان کالا نرخشان را تغییر دهند و امیدواریم که شاهد بهبود قیمت‌ها و ارتقای کیفیت و کارایی فعالیت‌های این حوزه باشیم.

وی همچنین بیان کرد: این واگذاری باعث ایجاد شرایطی رقابتی می شود و صاحبان بخش خصوصی این امکان را خواهند داشت که بتوانند با شرکت‌های دیگر در این زمینه رقابت کنند و در ایجاد انگیزه برای جذب سرمایه و سرمایه گزار نقش مؤثر و مهمی را داشته باشند.

۹۰ درصد عملیات مسافربری دریایی کشور در استان هرمزگان است

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به انجام ۹۰ درصد عملیات مسافربری دریایی کشور در استان هرمزگان، افزود: به دلیل وجود جزایر زیبا و جذابی که در این منطقه وجود دارد و سرمایه‌گذاری‌های خوبی که در این حوزه انجام‌گرفته است، تراکم سفرهای دریایی و استقبال مسافرین در این منطقه بالاست.

سعیدنژاد افزود: ظرفیت هرمزگان بیش از آن است که به شرایط موجود اکتفا کنیم و به همین جهت در مصوباتمان مشوق‌های لازم را برای جذب سرمایه‌گذار در حوزه مسافربری گذاشته‌ایم و از طرف دیگر تنوع در خدماتی که در حوزه مسافربری دریا ارائه می‌شود یکی از ضرورت‌هایی است که باید توجه بیشتری به آن شود.