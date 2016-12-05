جایزه جشنواره «۱۲ ماه» به «خداحافظی طولانی» رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بنیاد سینمایی فارابی، «خداحافظی طولانی» به کارگردانی فرزاد موتمن در جشنواره «۱۲ ماه» برنده جایزه بهترین فیلم بلند داستانی شد.

در جشنواره «۱۲ ماه» که به شکل آنلاین توسط شرکتی در کشور رومانی سازماندهی می شود، «خداحافظی طولانی» جایزه بهترین فیلم بلند داستانی را در دوره ماه نوامبر ۲۰۱۶ از آن خود کرد.

این فیلم تاکنون در جشنواره های بین المللی «بوسان» کره جنوبی، «کاسا آسیا» اسپانیا، «بنگلور» هند، «ظفار عمان»، «آل لایتز» هند، «مذهب امروز» ایتالیا و «دیدار» تاجیکستان و همینطور جشنواره های ایرانی فیلم در استرالیا و کانادا حضور داشته و لوح تقدیر بخش مسابقه فیلم های بلند در جشنواره فیلم «مذهب امروز» را نیز کسب کرده است.

۲ فیلم «خداحافظی طولانی» ساخته فرزاد موتمن و «شیفت شب» ساخته نیکی کریمی به پخش کنندگی بنیاد سینمایی فارابی در این دوره از جشنواره «۱۲ ماه» حضور داشتند.