علی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تیم ملی فوتسال امید کشورمان روز گذشته در تهران به دیدار تیم ملی روسیه رفت و این تیم را ۴ بر ۲ شکست داد اما نکته ویژه بازی، درخشش بازیکنان قمی در ترکیب این تیم بود.
وی افزود: مهدی کبیری و سید حسین رضوی بازیکنان قمی در این مسابقه با پیراهن تیم ملی مقابل روسیه بازی کردند و در بیشتر دقایق مسابقه به عنوان بازیکن اصلی در زمین مسابقه حضور داشتند و عملکرد هر ۲ بازیکن سبب تحسین اهالی فوتسال شد.
دبیر هیئت فوتبال استان قم گفت: مهدی کبیری در این بازی با پیراهن شماره ۱۰ تیم ملی برابر روسیه به میدان و اگر چه گلی به ثمر نرساند اما حرکات تکنیکی زیبای وی جالب توجه بود و سید حسین رضوی هم بازی بسیار خوبی از خود نشان داد.
احمدی بیان داشت: تیم ملی فوتسال بزرگسالان ایران نیز روز گذشته در مصاف برابر روسیه ۶ بر ۴ پیروز شد که علی اصغر حسن زاده بازیکن قمی و کاپیتان تیم ملی در این بازی یکی از گلهای تیم ملی کشورمان را به ثمر رساند.
وی عنوان کرد: یکی از اتفاقات خوش در فوتسال قم، راهیابی بازیکنان قمی به اردوی تیمهای ملی و نیز حضور چندین بازیکن قمی در لیگهای برتر و دسته اول کشور در قالب تیمهای مختلف است به طوری که بازیکنان ما در سایر استانها، مهرههای مؤثر تیمهای خود هستند.
دبیر هیئت فوتبال استان قم تصریح کرد: فوتسال قم در سال ۹۵، سالی بسیار خوب را سپری کرده است به طوری که نمایندگان قم در ردههای سنی نوجوانان و جوانان در جمع برترین تیمهای کشور قرار گرفتند و در لیگ دسته اول کشور نیز امیدواریم تیم آتلیه طهران نتایج خوبی کسب کند.
دبیر هیئت فوتبال قم در گفتگو با مهر:
۲ فوتسالیست قمی در قالب تیم ملی امید برابر روسیه به میدان رفتند
قم - دبیر هیئت فوتبال استان قم از حضور ۲ فوتسالیست قمی در قالب تیم ملی فوتسال امید برابر روسیه و نمایش خوب آنها خبر داد.
علی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تیم ملی فوتسال امید کشورمان روز گذشته در تهران به دیدار تیم ملی روسیه رفت و این تیم را ۴ بر ۲ شکست داد اما نکته ویژه بازی، درخشش بازیکنان قمی در ترکیب این تیم بود.
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