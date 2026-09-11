درخواست فرانسه از اسرائیل برای خروج از خاک سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت امور خارجه فرانسه اعلام کرد: خواستار خروج نظامیان اسرائیلی از خاک سوریه هستیم و از امضای توافق امنیتی میان سوریه و اسرائیل حمایت میکنیم.
در ادامه بیانیه این وزارتخانه ضمن نادیده گرفته شدن سالها حمایت پاریس و متحدان اروپاییاش از جنایت های رژیم اشغالگر علیه ملت فلسطین آمده است: هرگونه استقرار نظامی در منطقه حائل در مرز سوریه، نقض توافق آتشبس سال ۱۹۷۴ محسوب میشود.
وزارت خارجه فرانسه تأکید کرد: پاریس بار دیگر حمایت کامل خود را از نیروی سازمان ملل برای نظارت بر آتشبس در سوریه اعلام میکند و امنیت این نیروها باید حفظ شود.
این بیانیه وزارت خارجه فرانسه در حالی صادر شده است که نخست وزیر رزیم صهیونیستی و وزیر جنگش کابینه او چند روز پیش در اقدامی جنجالی از ارتفاعات جبل الشیخ در جنوب سوریه بازدید کردند.
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