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۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۴۶

درخواست فرانسه از اسرائیل برای خروج از خاک سوریه

درخواست فرانسه از اسرائیل برای خروج از خاک سوریه

وزارت امور خارجه فرانسه خروج نظامیان رژیم صهیونیستی را از خاک سوریه خواستار شد و بر حمایت از مذاکرات بین دمشق و تل‌آویو تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره،‌ وزارت امور خارجه فرانسه اعلام کرد: خواستار خروج نظامیان اسرائیلی از خاک سوریه هستیم و از امضای توافق امنیتی میان سوریه و اسرائیل حمایت می‌کنیم.

در ادامه بیانیه این وزارتخانه ضمن نادیده گرفته شدن سال‌ها حمایت پاریس و متحدان اروپایی‌اش از جنایت های رژیم اشغالگر علیه ملت فلسطین آمده است: هرگونه استقرار نظامی در منطقه حائل در مرز سوریه، نقض توافق آتش‌بس سال ۱۹۷۴ محسوب می‌شود.

وزارت خارجه فرانسه تأکید کرد: پاریس بار دیگر حمایت کامل خود را از نیروی سازمان ملل برای نظارت بر آتش‌بس در سوریه اعلام می‌کند و امنیت این نیروها باید حفظ شود.

این بیانیه وزارت خارجه فرانسه در حالی صادر شده است که نخست وزیر رزیم صهیونیستی و وزیر جنگش کابینه او چند روز پیش در اقدامی جنجالی از ارتفاعات جبل الشیخ در جنوب سوریه بازدید کردند.

کد مطلب 6944081

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