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۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۵۹

فکت چک؛ اخباری که ۲۰ شهریور ۱۴۰۵ تکذیب شدند

فکت چک؛ اخباری که ۲۰ شهریور ۱۴۰۵ تکذیب شدند

مروری بر مهم‌ترین خبرها و ادعاهایی که در ۲۴ ساعت گذشته تکذیب شدند.

خبرگزاری مهر - مجله مهر: در ۲۴ ساعت گذشته، چند خبر و ادعا در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبرهایی که طی یک شبانه‌روز گذشته تکذیب شده‌اند.

-افزایش ۵۰ درصدی حقوق نمایندگان مجلس شورای اسلامی

-انتقال فلسطینیان از نوار غزه به سومالی‌لند

-ادعای ترامپ درباره عدم آسیب به هواپیماهای نظامی آمریکا در پایگاه این رژیم در اردن

-فرار مالیاتی گسترده در جامعه پزشکی

منقضی شدن لایسنس برخی امکانات سیستم «وی‌ای‌آر» به دلیل عدم پرداخت پول

-توقف فعالیت کمیسیون عالی شیعیان افغانستان

-وضعیت قرمز شیوع کرونا در بندر امام خمینی «ره»

-توزیع ۱۰۰ تن گوشت فاسد در مشهد برای تولید سوسیس و کالباس

-ویدئو ساخته شده با هوش مصنوعی از صحبت های حجت الاسلام اژه ای

فکت چک؛ اخباری که ۲۰ شهریور ۱۴۰۵ تکذیب شدند

کد مطلب 6944084
مریم علی بابایی

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