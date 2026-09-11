فکت چک؛ اخباری که ۲۰ شهریور ۱۴۰۵ تکذیب شدند

خبرگزاری مهر - مجله مهر: در ۲۴ ساعت گذشته، چند خبر و ادعا در فضای رسانهای و شبکههای اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبرهایی که طی یک شبانهروز گذشته تکذیب شدهاند.
-افزایش ۵۰ درصدی حقوق نمایندگان مجلس شورای اسلامی
-انتقال فلسطینیان از نوار غزه به سومالیلند
-ادعای ترامپ درباره عدم آسیب به هواپیماهای نظامی آمریکا در پایگاه این رژیم در اردن
-فرار مالیاتی گسترده در جامعه پزشکی
منقضی شدن لایسنس برخی امکانات سیستم «ویایآر» به دلیل عدم پرداخت پول
-توقف فعالیت کمیسیون عالی شیعیان افغانستان
-وضعیت قرمز شیوع کرونا در بندر امام خمینی «ره»
-توزیع ۱۰۰ تن گوشت فاسد در مشهد برای تولید سوسیس و کالباس
-ویدئو ساخته شده با هوش مصنوعی از صحبت های حجت الاسلام اژه ای
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