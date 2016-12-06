پرونده مأمور سیا مورد تجدید نظر قرار می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اِی بی سی نیوز، پرونده یک مأمور پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) که به نشتِ اطلاعات طبقه بندی شده مربوط به عملیات خرابکاری در برنامه هسته‌ای ایران به چند سال حبس محکوم شده بود، برای تجدیدنظر به دادگاه فدرال ارسال شد.

به گزارش این رسانه، قرار است جلسه استماع دفاعیاتِ «جفری استرلینگ» (Jeffrey Sterling) این مأمور پیشین سازمان سیا تا ساعاتی دیگر برگزار شود.

وی در سال ۲۰۱۵ پس از اینکه به نشتِ اطلاعات طبقه بندی شده مربوط به عملیات خرابکاری سازمان سیا در برنامه هسته‌ای ایران از طریق ارائه اطلاعات به «جِیمز رایزِن» (James Risen) خبرنگار روزنامه آمریکائی «نیویورک تایمز» متهم گریدید، به ۳.۵ سال حبس محکوم شده بود.

اِی بی سی نیوز در ادامه اذعان کرد: مأموریت دَرزکرده مذکور شامل ارائه طرح ها و برنامه های هسته ای ناقص به جمهوری اسلامی ایران بود. توطئه فوق بر این اساس بود که ایران سال های متمادی را مصروف تلاش برای تولید محصولی نماید که فاقد هرگونه قابلیت و اثربخشی باشد.

این در حالیست که «جفری استرلینگ» پیشتر گفته بود که وی منبع اطلاعاتی «جِیمز رایزِن» خبرنگار روزنامه آمریکائی «نیویورک تایمز» نبوده است.