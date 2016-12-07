قضاوت داروان کردستانی در لیگ های فوتبال کشور

به گزارش خبرنگار مهر، لیگ های دسته اول تا سوم فوتبال و فوتسال و باشگاه های کشور از روز چهارشنبه ۱۷ تا روز جمعه ۱۹ آذر ماه در شهر های مختلف کشور پیگیری خواهد شد.

در این مسابقات بنا بر ابلاغ کمیته داوران فدراسیون فوتبال ناظر و داورانی برای قضاوت این رقابت ها انتخاب شده اند که سهم سنندج از قضاوت این دیدار ها ۱۲ داور و ناظر مرد و زن خواهد بود.

در لیگ دسته اول کشور چهارشنبه ۱۷ آذر ماه شاهو اصلانی داور دیدار آلومنیوم اراک وبادران تهران و در همین روز در لیگ دسته دوم ایرج ساعدی ناظر مسابقه ی بین بعثت کرمانشاه و کازرون خوزستان است.

در لیگ دسته اول امید کشور دیدار تیم های شهرداری مهاباد و شهرداری تبریز را روز جمعه ۱۹ آذر ماه داوران کردستانی قضاوت خواهند کرد که صنعان شیخ احمدی، سیروس بابای و جلال محمدی به ترتیب به عنوان داور وسط و کمک داور اول و دوم قضاوت این دیدار را برعهده دارند.

در لیگ دسته اول فوتسال نیز عرفان زندی و سیروان حسن خان پور به ترتیب به عنوان داور سوم و وقت نگه دار در تیم داوری دیدار تیم های پارسیان شهر قدس و نفت امیدیه حضور دارند.

آرام شافعی، هیوا بهمنی و هیمن نور بخش به ترتیب داور وسط و کمک داوران اول و دوم دیدار فاتحان پاس قم و شهدای ماکران میاندرود در لیگ دسته سوم کشور در روز جمعه ۱۹ آذر خواهند بود.

در لیگ برتر بانوان که روز سه شنبه ۱۶ آذر ماه برگزار شد نماینده هایی از کردستان قضاوت مسابقات لیگ برتر را برعهده داشتند که در دیدار راه یاب ملل سنندج و شهرداری بم کبری مردانی داور چهارم این دیدار بود و در مسابقه بین تیم های شهدای سیرجان و خیبر خرم آباد سرور ساعدی به عنوان داور وسط قضاوت این بازی را برعهده داشت.