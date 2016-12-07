حمید بنی تمیم در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برگزاری مشترک مسابقات جهانی کشتی در ایران و اوکراین گفت: به هر حال برگزاری مسابقات مشترک، روش نوینی در کشتی است که البته سابقه ای دیرینه در رشته های دیگر همچون فوتبال دارد. ایران به دلیل محدودیت هایی که در برگزاری رقابتهای جهانی دارد و نمی تواند میزبان رقابتهای بخش زنان باشد، همچنان از امتیاز میزبانی محروم است. بر این اساس باید برگزاری مشترک مسابقات را برای اتحادیه جهانی جا بیندازیم و این میزبانی را بگیریم.

وی تصریح کرد: مطمئنا با اجرایی شدن این روش ایران هم می تواند میزبان رویدادهای مهم و بزرگی همچون مثل مسابقات جهانی باشد. البته به اتحادیه جهانی پیشنهاد داده به دلیل محدودیت های موجود، میزبانی پیکارهای کشتی آزاد و فرنگی مردان به ما داده شود و رقابتهای بخش بانوان در کشور دیگری برگزار شود.

نایب رئیس فدراسیون کشتی در خصوص میزبانی رقابتهای جام باشگاه‌های جهان در اوکراین گفت: می توان به میزبانی اوکراینی ها نمره قابل قبولی داد. آنها از نظر برگزاری، طرز رفتار با مهمانان، محل اسکان که در یک هتل ۵ ستاره به نام پالاس بود توانستند به خوبی از پس میزبانی این مسابقات بر آیند.

بنی تمیم با اشاره به سه شاخص اصلی در میزبانی مطلوب مسابقات گفت: شاخص اول، اسکان است که اوکراینی ها در جام باشگاه های جهان سنگ تمام گذاشتند و تیم ها را در یک هتل مجلل اسکان دادند. شاخص بعدی ترانسفر و جابجایی ورزشکاران و تیمها بود که این مورد نیز بسیار منظم انجام شد و به خوبی به همه تیم ها سرویس داده شد. شاخص سوم نیز بحث سالن مسابقات و امکانات آن بود که خوشبختانه تمامی استانداردها رعایت شده بود. البته اوکراین مثل ایران تجربه برگزاری مسابقات بزرگ کشتی را ندارند و بی دلیل نیست که اتحادیه جهانی بارها اعلام کرده، ایران و آمریکا بهترین میزبانان مسابقات بزرگ هستند.

وی ادامه داد: بسیاری از کشورها توان و امکانات و تجربه لازم برای میزبانی جام باشگاه‌های جهان را ندارد، اما مدتهاست که آمریکا، اوکراین و مجارستان میزبانی مسابقات سال ۲۰۱۷ اعلام آمادگی کردند که این نشان می دهد این پیکارها جایگاه خود را پیدا کرده است.

بنی تمیم به لزوم حضور بیشتر بنگاه های اقتصادی در کشتی اشاره کرد و گفت: کشتی برای رشد و ارتقای هر چه بیشتر در سطح جهان نیاز به بنگاه های اقتصادی دارد و خوشبختانه جام باشگاه‌های جهان توانسته انگیزه خوبی در این مورد ایجاد کند. بدین ترتیب روند برگزاری رقابتهای لیگ در کشورهای مختلف راه اندازی می شود و بسیاری از تیم های باشگاهی و کشتی گیران بهره لازم را از آن خواهند برد.

نایب رئیس فدراسیون کشتی در خصوص حضور ضعیف تیم ستارگان ساری در جام باشگاه‌ها گفت: در وهله اول باید از حضور این تیم با توجه به عدم تمکن مالی مناسب و با مشکلات مختلف تشکر کرد، اما باید توجه داشت تیمی که می خواهد در چنین مسابقاتی شرکت کند باید تمام فاکتورهای لازم را در نظر بگیرد و استانداردهای بین المللی را رعایت کند. در نتیجه استان مربوطه این تیم باید با همکاری فدراسیون برای این موضوع فکری می کرد تا تیم ستارگان ساری بسیارجدی تر به این مسابقات وارد می شد.

وی در پایان در خصوص انتظار مسئولان تیم ستارگان ساری برای دریافت کمک مالی از سوی فدراسیون نیز گفت: هدف از برگزاری مسابقات باشگاهی و لیگ این است که حامیان و بنگاه‌های مالی و اقتصادی مستقیما از تیم ها حمایت کنند. اگر قرار باشد فدراسیون پول تیم ها را بدهد، این پول را هزینه تیم های ملی و استعدادیابی می کردیم. پس توقع این تیم در خصوص ادعای مطرح شده، به جا و منطقی نیست.