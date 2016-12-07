به گزارش خبرنگار مهر، حبیب جمشیدی صبح چهارشنبه در حاشیه آغاز طرح زمستانه پلیس راه لرستان در سخنانی با اشاره به آمادگی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای لرستان در قالب اجرای طرح زمستانه پلیس راه در سطح محورهای مواصلاتی لرستان اظهار داشت: در این راستا ۲۵۰ اکیب راهداری استان در سطح گردنه های برفگیر مستقر می شوند.

وی با اشاره به خرید بیش از ۲۵ هزار تن ماسه و نمک برای اجرای عملیات راهداری در سطح محورهای مواصلاتی لرستان در قالب این طرح عنوان کرد: همچنین تعمیر و تجهیز ماشین آلات یکی دیگر از اقدامات صورت گرفته برای اجرای طرح زمستانه توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای لرستان بوده است.

معاون اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای لرستان با تاکید بر اینکه البته این اداره کل از قبل مقدمات لازم را برای اجرای این طرح در سطح استان فراهم کرده است گفت: احیا خط کشی های جاده ها، تعمیرات گاردریل ها، لکه گیری، شانه سازی، پاکسازی دهانه پل ها و ... از جمله این اقدامات بوده است.

جمشیدی با اشاره به فعالیت ۴۱ راهدارخانه در سطح محورهای مواصلاتی لرستان بیان داشت: از این تعداد ۳۰ مورد به طور مستقیم در قالب طرح زمستانه پلیس راه در گردنه های برفگیر همکاری لازم را خواهند داشت.

وی همچنین از به کار گیری بیش از ۳۵۰ نفر نیروی انسانی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای لرستان در قالب طرح زمستانه پلیس راه استان خبر داد.