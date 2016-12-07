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۱۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۲۴

محفل شعر «شرح مشتاقی» برگزار می‌شود

محفل شعر «شرح مشتاقی» برگزار می‌شود

شب‌ شعر «شرح مشتاقی» همزمان با فرا رسیدن نهم ربیع الاول، سالروز آغاز ولایت، امامت و زعامت امام زمان(عج) محفل شعر آیینی «شرح مشتاقی »در فرهنگ سرای اندیشه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای اندیشه، همزمان با فرا رسیدن نهم ربیع الاول، سالروز آغاز ولایت امام زمان(عج)، محفل شعر «شرح مشتاقی» با حضور برجسته‌ترین شاعران آیینی همچون علی داوودی، قادر طراوت پور، سعید توفیقی، عارفه دهقانی،  هادی جانفدا، قاسم صرافان و سعید بیابانکی در فرهنگ سرای اندیشه با همکاری بنیاد مهدی موعود برگزار می‌شود.

گفتنی است در این محفل ادبی که با اجرای محمود حبیبی کسبی و برگزار می شود، شاعران اهل بیت (علیهم السلام) به شعرخوانی و مولودی خوانی در رثای امام زمان (عج) خواهند پرداخت  و از برخی خانواده های مدافع حرم تجلیل خواهد شد.

شایان ذکر است این برنامه روز چهارشنبه ۱۷ آذرماه ساعت ۱۸ تا ۲۱ در سالن اجتماعات فرهنگ سرای اندیشه واقع در خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، بوستان اندیشه برگزار و حضور در این جلسات برای عموم علاقه‌مندان آزاد است.

کد مطلب 3843534
حمید نورشمسی

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