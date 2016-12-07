۲۰۰معلول استان سمنان دارای رتبه ممتاز ورزشی در سطح کشور هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ایزدپور در همایش هفته جهانی معولان به میزبانی سالن هلال احمر سمنان با اشاره به استعدادهای فراوان معلولان استان، ابراز داشت: شعار روز جهانی معلولان سال۲۰۱۶ «آینده ای که ما می خواهیم جهانی فراگیر و برابر برای همه» است و ما زمانی می توانیم به این شعار دست یابیم که اصل توانمندی معلولان را باور داشته باشیم.

وی با بیان اینکه باور توانمندی معلولان هنوز در برخی مسئولان نیز نهادینه نشده است، افزود: بر اساس قانون جامع حمایت از معلولان که در سال ۸۳ مصوب شد تا سه درصد از فرصت های شغلی سازمان ها، کارخانه ها و نهادهای دولتی باید به افراد معلول اختصاص یابد که این امر به خودی خود می تواند سهم بسزایی در توانمندی و استقلال معلولان ایفا کند اما متاسفانه این قانون اجرا نمی شود و امیدواریم در آینده بتوانیم شاهد تحولاتی در این خصوص باشیم.

مدیرکل بهزیستی استان سمنان همچنین گفت: امروز باید رویه ای را در پیش گرفت تا با همکاری یکدیگر زندگی آسان و بی دغدغه برای افراد معلول جامعه فراهم شود و این امر در سایه تعامل دستگاه های اجرایی و خدماتی می تواند میسر شود.

ایزدپور با بیان اینکه برخی اصلاحات در معابر عمومی و خدمات شهری می تواند زندگی را برای معلولان سهل تر کند، ابراز داشت: توان و اعتبار سازمان بهزیستی بسیار محدود است از سوی دیگر تمام امکانات زندگی آسان برای افراد معلول باید وجود داشته باشد که این امر جز درسایه تعامل همه دستگاه های اجرایی میسر نیست.

وی افزود: باید موانع ساختاری در محیط شهری برای عبور و مرور معلولان بهسازی شود و ما باید تمام فضای جامعه برای آن ها مناسب سازی کنیم که این امر می بایست مد نظر مسئولان قرار گیرد و همچنین سازمان های مردم نهاد و خصوصی در این راه می توانند بهزیستی را در مسیر ارایه خدمت به معلولان و انجام تکالیف قانونی، کمک کنند.

برپایی نمایشگاه و فروشگاهی از تولیدات معلولان و مددجویان بهزیستی در زمره بخش های جانبی این همایش بود.