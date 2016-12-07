بیشترین فشارها بر تولید و صنعت است

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام شکوری ظهر چهارشنبه در نشست تخصصی کمیسیون معادن اتاق شیراز تاکید کرد: امروز بیشترین فشارها و مشکلات بر روی دوش صنعت و تولید است در حالیکه اجرایی کننده اصلی اقتصاد مقاومتی در کشور نیز همین دو بخش هستند.

وی ادامه داد: اگر خواهان اجرای دقیق و درست اقتصاد مقاومتی هستیم باید برخی از نگاه ها تغییر کند به خصوص در بحث صادرات و واردات کالا که در این راستا بیش از ۳۰ سال است که استراتژی درون گرا و برون گرای درستی مشخص نداریم.

رئیس کمیسیون معادن اتاق ایران با اشاره به اینکه اجرایی شدن دقیق آمایش سرزمین بسیار موثر است، گفت: زمانیکه چنین طرح دقیقی در اختیار داشته باشیم روند سرمایه گذاری و میزان موفقیت در این مسیر نیز مشخص می شود.

شکوری تاکید کرد: بخش معدن در موضوعات مختلف کشور بسیار تاثیرگذار بوده و خواهد بود و اگر این روند بی توجه ای به این مهم ادامه داشته باشد به طور حتم در آینده با مشکلات فراوان مواجه خواهیم شد.

وی تاکید کرد: اگر به دنبال افزایش نرخ تولید در کشور هستیم باید کاهش نرخ مالیاتی تولید را شاهد باشیم تا مقداری از این فشار کاسته شود.

رئیس کمیسیون معادن اتاق ایران یادآور شد: بحث اقتصاد مقاومتی در همه جا عنوان می شود اما در عمل شاهد حرکت بزرگی نیستیم هرچند که استانهایی همچون کرمان، چهارمحال و بختیاری، آذربایجان به عنوان پایلوت اقتصاد مقاومتی مشخص شده اند.