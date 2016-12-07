به گزارش خبرنگار مهر، سردار جهانبخش کرمی ظهر چهارشنبه در همایش طلایه داران اقتصاد مقاومتی، افزود: شش سال متوالی مقام معظم رهبری به اقتصاد مقاومتی تاکید دارند و شعار های سال را با عنوان اقتصاد مقاومتی نامگذاری کرده اند.

وی با بیان اینکه یکی از اهداف انقلاب اسلامی استقلال است و استقلال نظامی بسیار مهم است، گفت: بعد انقلاب با تهدیدها، تحریم های شدیدی مواجه بودیم.

فرمانده سپاه انصار المهدی (عج) استان زنجان تاکید کرد: همه می توانند برای سرنوشت کشور خود نقش مهمی را ایفا کنند و امکانات و نیروهای انسانی زیای در کشوروجود دارد که باید روی پای خود بایستیم.

کرمی افزود: باید در کشور تولید ،توزیع و مصرف درست باشد و به صورت انقلابی و جهادی وارد صحنه شویم و پیروز میدان هستیم و دیروز که نمی توانستیم فشنگ تولید کنیم امروز به همت جوانان و شهدای هسته ای ایران در راستای انرژی صلح آمیز هسته ای اورانیون ۲۰در صد تولید می کنیم و این برای ما بسیار مهم و مایه مباهات است.

فرمانده سپاه انصار المهدی (عج) استان زنجان تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی، محرومیت زدایی در راستای ارائه خدمات به مردم است و در طول ۲ تا ۳ سال اخیر در بحث اقتصاد مقاومتی برای ۲۰۰هزار نفر اشتغال ایجاد شده است و فرهنگ اقتصاد مقاومتی مثل فرهنگ دفاع مقدس مهم است.

فرمانده سپاه انصارالمهدی(عج) استان زنجان یاد آورشد: در اوایل انقلاب و دوران جنگ که حتی نمی توانستیم فشنگ تولید کنیم وامروزه به برکت خون شهیدان دشمنان از قدرت موشکی جوانان ما هراس دارند و اگر قرار است وابسته به اروپا و کشورهای دیگر باشیم اهداف انقلاب محقق نخواهد شد.

کرمی افزود: اگر از ظرفیت های جوانان و مردم خوب استفاده کنیم مشکلات اقتصادی و فرهنگی کشور حل می شود.