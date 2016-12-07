کاهش ۲۲هزارتومانی قیمت سکه طرح جدید/افزایش قیمت سکه گرمی

به گزارش خبرنگار مهر، در بازار معاملات امروز چهارشنبه بازار تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید یک میلیون و ۱۱۴ هزار تومان اعلام شد در حالی که دیروز نرخ این سکه به حدود یک میلیون و ۱۳۶ هزار تومان رسیده بود. همچنین سکه تمام بهار طرح قدیم امروز یک میلیون و ۱۲۱ هزار تومان معامله شد که این رقم دیروز یک میلیون و ۱۲۰ هزار تومان بود.

امروز همچنین نیم سکه ۵۹۳ هزار تومان قیمت گذاری شده است که نسبت به دیروز ۳ هزار تومان کاهش نشان می دهد. قیمت ربع سکه امروز با ۲ هزار تومان کاهش به ۳۰۷ هزار تومان و سکه یگ گرمی با ۳ هزار تومان افزایش به ۱۹۴ هزار تومان رسید.

براساس این گزارش، هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۱۷۲ تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۱۲ هزار و ۶۴۴ تومان است.