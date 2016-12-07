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۱۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۵:۳۱

در بازار آزاد تهران؛

کاهش ۲۲هزارتومانی قیمت سکه طرح جدید/افزایش قیمت سکه گرمی

کاهش ۲۲هزارتومانی قیمت سکه طرح جدید/افزایش قیمت سکه گرمی

بازار آزاد تهران امروز با کاهش ۲۲ هزارتومانی قیمت سکه طرح جدید روبرو شد؛ قیمت سکه طرح قدیم نیز یک هزار تومان رشد قیمت را به ثبت رساند.

به گزارش خبرنگار مهر، در بازار معاملات امروز چهارشنبه بازار تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید یک میلیون و ۱۱۴ هزار تومان اعلام شد در حالی که دیروز نرخ این سکه به حدود یک میلیون و ۱۳۶ هزار تومان رسیده بود. همچنین سکه تمام بهار طرح قدیم امروز یک میلیون و ۱۲۱ هزار تومان معامله شد که این رقم دیروز یک میلیون و ۱۲۰ هزار تومان بود.

امروز همچنین نیم سکه ۵۹۳ هزار تومان قیمت گذاری شده است که نسبت به دیروز ۳ هزار تومان کاهش نشان می دهد. قیمت ربع سکه امروز با ۲ هزار تومان کاهش به ۳۰۷ هزار تومان و سکه یگ گرمی با ۳ هزار تومان افزایش به ۱۹۴ هزار تومان رسید.

براساس این گزارش، هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۱۷۲ تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۱۲ هزار و ۶۴۴ تومان است.

جدول قیمت سکه و ارز در بازار آزاد امروز(چهارشنبه) تهران
نوع سکه/ ارز قیمت(تومان/دلار)
تمام بهار آزادی طرح قدیم یک میلیون و ۱۲۱ هزار تومان
تمام بهار آزادی طرح جدید یک میلیون و ۱۱۴ هزار تومان
نیم سکه ۵۹۳ هزار تومان
ربع سکه ۳۰۷ هزار تومان
سکه یک گرمی ۱۹۴ هزار تومان
هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۱۷۲ دلار 
هر گرم طلای ۱۸ عیار 

۱۱۲ هزار و ۶۴۴ تومان
کد مطلب 3843950

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