به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، رئیس جمهور روسیه امروز در اظهاراتی اعلام کرد که تحریم ها عمدتاً با اهداف سیاسی مورد استفاده قرار می گیرند.

«ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه در سخنان خود در شورای امنیت ملی این کشور گفت: تحریم ها و اعمال فشارهای اقتصادی غالباً با اهداف سیاسی و به منظور رقابت استفاده می شوند.

رئیس جمهور روسیه در ادامه تصریح کرد: لذا ما نیز باید درباره تمامی تهدیدهایی که امروز درباره آن ها صحبت خواهیم کرد؛ بیاندیشیم. تحریم ها برای رقابت بر سر بازارها، فن آوری ها و سرمایه ها هر سال بیشتر از سال گذشته می شوند.

وی افزود: فشارهای اقتصادی و سیاسی در کشمکش های رقابتی اعمال می شوند. لذا باید درباره همه آن ها چاره اندیشی کرد.

ولادیمیر پوتین، دستور داد که تعدادی پزشک برای معالجه نظامیان روس در جنگ سوریه به مناطق جنگی بفرستند، وی همچنین سفارش کرد که از درمان بومی های آن منطقه نیز دریغ نکنند.

وی گفت: نظامیان روس زندگی خود را به خطر می اندازند و تمام تلاش خود را به کار می گیرند تا به ارتش سوریه کمک کنند که بتوانند با تروریست ها مبارزه کنند و و غیر نظامیان را نجات دهند. می دانید که در 5 دسامبر تعدادی از پزشکان بیمارستان جنگی، کشته شدند. دوراچنکو و میخاییلوو و سرهنگ روسلان گالتسکی به خاطر مورد هدف گلوله ی تروریست ها قرار گرفتن، جان خود را از دست داد. با یک دقیقه سکوت، یاد وی را گرامی میداریم.

پوتین بر ضرورت استفاده از تجارب عملیات نظامی در سوریه و نیز توسعه توان نیروهای مسلح روسیه و تجهیز ارتش به سلاح های مدرن تاکید کرد.