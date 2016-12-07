نصب بیش از ۱۴۵ بالابر در منازل معلولان و جانبازان

به گزارش خبرگزاری مهر، مازیار حسینی با تاکید بر تسهیل رفت و آمد معلولان و جانبازان به عنوان اولویت برنامه های شهرداری تهران گفت: ایجاد پایانه ویژه حمل ونقل معلولان جهت سرویس دهی مناسب به معلولان و جانبازان، مناسب سازی ایستگاه های مترو، مناسب سازی ایستگاه ها و پایانه های حمل ونقل عمومی، مناسب سازی منازل،مسیر ورودی و نصب بالابر در منازل معلولان و جانبازان، همسطح سازی معابر و رفع موانع فیزیکی در گذرگاه های عابر پیاده از جمله اقداماتی است که در پایتخت در این خصوص صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه بسیاری از جانبازان و معلولان پایتخت الزاما باید از ویلچر برای تردد استفاده کنند، برابر مصوبه حوزه حمل و نقل، ما خدمات خود را از داخل منازل جانبازان آغاز کرده ایم . بطوریکه جانبازان و معلولانی که در طبقات بالاتری از همکف زندگی می کنند و آسانسور هم ندارند، از سوی شهرداری تهران در داخل منزل شان بالابر نصب شده تا مناسب سازی منازل آنها صورت بگیرد.

معاون حمل ونقل و ترافیک با اشاره به اقدامات این معاونت در ارایه تسهیلات زندگی شهری برای معلولان و جانبازان تصریح کرد: طی ۹ ماه سال جاری بیش از ۲۵ مورد نصب بالابر در منازل مسکونی جانبازان و معلولان در سطح مناطق ۲۲ گانه صورت گفته است ، این در حالیست که طی دو سال گذشته نیز بالغ بر ۱۲۰ بالابر برای منازل معلولان و جانبازان نصب شده است .

حسینی از مناسب سای ۲۲ بوستان شهر تهران ( در هر منطقه ۱ بوستان ) جهت استفاده معلولان و جانبازان خبر داد و گفت : مناسب سازی بوستان ها آغاز شده و تلاش می شود تا پایان سال جاری در هر منطقه شهرداری تهران ۱ بوستان مناسب سازی شده تحویل معلولان شود .

به گفته معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران مناسب سازی مسیر حرکت جانبازان و معلولان ویلچری از درب منزل تا معابر اصلی شهر از سوی شهرداری تهران طیسال جاری در دستور کار است. این در حالیست که از سال ۹۱ تا پایان سال ۹۴ نیز بالغ بر ۲۶۸۶ مورد مناسب سازی مسیر منتهی به منازل و نیز داخل منازل جانبازان و معلولان انجام شده است.

وی در ادامه با اشاره به ایجاد پایانه ویژه معلولان از دو سال گذشته گفت: ناوگان ویژه حمل ونقل معلولان که متشکل از ۲۶ دستگاه اتوبوس، ۶۲ دستگاه ون است به بیش از۲۵۰۳ مشترک دارای کد اشتراک توسط تماس با سامانه ارتباطی ۶۳۰۵ ارایه خدمات داشته است.

وی با اشاره به خدمات دهی به دانش آموزان دارای معلولیت گفت: ۲۹ مدرسه استثنایی دولتی و ۸مرکز آموزشی خیریه و غیرانتفاعی ویژه معلولان تحت پوشش حمل و نقلی این سامانه قرار داشته و خدمات دریافت می کنند.

حسینی در ادامه به مناسبت سازی ایستگاه ها و پایانه های حمل و نقل عمومی اشاره و بیان کرد: تاکنون ۱۸۵۲ ایستگاه اتوبوس و تاکسی و ۳۳ پایانه حمل و نقل عمومی مناسب سازی شده است .

وی با پرداختن به مناسب سازی ایستگاه های مترو گفت: نصب ۱۳۶ آسانسور در ۴۲ ایستگاه ، تجهیز بیش از ۷۸ ایستگاه به پله برقی، ایجاد رمپ ورودی به ورودی تا سکو در ۷۸ ایستگاه ، نصب گیت های ویژه معلولین و هندریل ، تهیه دستگیره های کوتاه و صندلی های ویژه در داخل واگن جهت استفاده افراد کم توان و معلول از جمله این اقدامات است.

وی با تاکید بر اینکه در بودجه سالانه هر منطقه، اعتباراتی ویژه مناسب سازی معابر شهری برای معلولان و جانبازان در نظر گرفته می شود، اظهارکرد: در سال گذشته بالغ بر ۱۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان از اعتبارات مناطق ۲۲ گانه شهر تهران برای مناسب سازی معابر شهر برای معلولان و جانبازان در نظر گرفته شد.