طرح توسعه سواحل مکران فرصتی استثنایی برای توسعه دو استان است

به گزارش خبرنگار مهر، پیروز حناچی ظهر چهارشنبه در دهمین نشست شورای برنامه ریزی استان هرمزگان با محوریت توسعه سواحل مکران که در استانداری هرمزگان برگزار شد، عنوان کرد: در برنامه توسعه‌ ای جدید ویژه توسعه و عمران سواحل مکران سعی شده مسیرهای نادرست گذشته اصلاح و این طرح در شورای برنامه‌ ریزی استان‌های سیسان و بلوچستان و هرمزگان که سواحل آنها را شامل‌ می شود، به شور گذاشته شود تا اصلاحات احتمالی اعمال شود.

وی ادامه داد:‌ شاه بیت مطالعات مشاور طرح مذکور، پهنه بندی صورت گرفته است که بر روی "جی‌ آی اس" نیز انجام و تلاش شده تمامی اطلاعات لازم به صورت نقشه و لایه‌ بندی درآمده و در تصمیم‌ گیری ‌های آینده به عنوان یک اصل و پایه شناخته خواهد شد.

معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی افزود: این نوع روش کار می‌تواند کمک زیادی به ویژه در تصمیم‌گیری‌ها و پیاده‌ سازی‌های محلی باشد که سبب پایداری طرح‌ها خواهد شد.

حناچی گفت: طرح توسعه سواحل مکران، فرصتی استثنایی برای توسعه دو استان مشمول این طرح است که از طرف مرکز به طور جدی پیگیری می‌ شود، که در این راه باید ایده ها و مشاوره ها را در حد امکان به دبیرخانه طرح توسعه منتقل کرد.