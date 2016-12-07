حل مشکلات نسل جوان از وظایف ما است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان شمالی، محمد رضا صالحی در جلسه ساماندهی امور جوانان استان اظهار کرد: مشکلات نسل جوان را می‌توان با تکیه بر توان داخلی و استفاده از امکانات موجود حل کرد.

صالحی افزود: نسل جوان ما در عرصه های مختلف همگام و همراه با نظام خود را نشان داده است و ما باید با تعامل بین دستگاهی این همراهی را افزایش دهیم و آنان را از مسولان کشوری و استانی دور نکنیم.

وی ادامه داد: در جلسات و کمیته های مختلف در خصوص احصاء و حل مشکلات جوانان باید خود آنان نیز حضور داشته باشند و این مسائل از سوی این قشر ارائه و مطرح شود.

استاندار خراسان شمالی تصریح کرد: افکار سنجی و نظر سنجی در نشست های مختلف با جوانان صورت پذیرد و مسائل آنان مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرار گیرد.

نماینده عالی دولت در خراسان شمالی تاکید کرد: تمامی دستگاه های اجرایی موظف به ارائه تسهیلات به قشر جوان هستند و باید امکانات خود را به این حوزه اختصاص دهند.

صالحی افزود: ما باید نسل جوان را با تمامی افکار و اعتقادات، مخالفت ها و انتقادات در مسائل مختلف همواره به عنوان پشتیبان و همراه خود قبول داشته باشیم.