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۱۷ آذر ۱۳۹۵، ۱۷:۲۰

استاندار خراسان شمالی تاکید کرد:

حل مشکلات نسل جوان از وظایف ما است

حل مشکلات نسل جوان از وظایف ما است

بجنورد- استاندار خراسان شمالی گفت: حل و برطرف کردن مشکلات نسل جوان از وظایف ما است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان شمالی، محمد رضا صالحی در جلسه ساماندهی امور جوانان استان اظهار کرد: مشکلات نسل جوان را می‌توان با تکیه بر توان داخلی و استفاده از امکانات موجود حل کرد.

صالحی افزود: نسل جوان ما در عرصه های مختلف همگام و همراه با نظام خود را نشان داده است و ما باید با تعامل بین دستگاهی این همراهی را افزایش دهیم و آنان را از مسولان کشوری و استانی دور نکنیم.

 وی ادامه داد: در جلسات و کمیته های مختلف در خصوص احصاء و حل مشکلات جوانان باید خود آنان نیز حضور داشته باشند و این مسائل از سوی این قشر ارائه و مطرح شود.

استاندار خراسان شمالی تصریح کرد: افکار سنجی و نظر سنجی در نشست های مختلف با جوانان صورت پذیرد و مسائل آنان مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرار گیرد.

نماینده عالی دولت در خراسان شمالی تاکید کرد: تمامی دستگاه های اجرایی موظف به ارائه تسهیلات به قشر جوان هستند و باید امکانات خود را به این حوزه اختصاص دهند.

 صالحی افزود: ما باید نسل جوان را با تمامی افکار و اعتقادات، مخالفت ها و انتقادات در مسائل مختلف همواره به عنوان پشتیبان و همراه خود قبول داشته باشیم.

کد مطلب 3844121

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