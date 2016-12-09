«طبیب» به شبکه سه می آید/ بهنام صفوی خواننده تیتراژ برنامه پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر، «طبیب» محصول گروه اجتماعی شبکه سه سیما است که از بیستم آذر ماه، شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۰:۱۵ صبح، به صورت زنده با اجرای پیمان طالبی و در حوزه پزشکی و سلامت روی آنتن رسانه ملی می‌رود.

مهدی صالح‌پور کارگردان این برنامه با اشاره به نگاه مدیران تلویزیون به حوزه سلامت که منجر به تولید «طبیب» شد، گفت: در این برنامه در سه حوزه تغذیه، ورزش و پیشگیری (درمان) قرار است به شکلی متفاوت، مهم‌ترین مشکلات سلامتی را مورد بررسی قرار دهیم و برای پیشگیری از ابتلا به بیماری‌های مختلف، با بهره‌گیری از طب سنتی و آخرین یافته های طب مدرن، راه‌حل‌های کاربردی ارائه دهیم.

به گفته کارگردان هنری برنامه «طبیب»، این برنامه توجه ویژه‌ای به فضای مجازی دارد و قرار است با حضور کارشناسان، به آسیب‌ها و فرصت‌های این فضا و مسائلی که توصیه‌های نادرست و ناقص در حوزه سلامت به بار می‌آورد، پرداخته شود و تمام محتوای موجود در برنامه، با ذکر منبع مورد اطمینان به مخاطبان ارائه خواهد شد.

صالح‌پور ادامه داد: پیمان طالبی که پیش از این اجرای برنامه «مردم چی میگن» را بر عهده داشت، مجری «طبیب» است و در هر برنامه، علاوه بر بزرگان طب سنتی و پزشکان کشور، با امیررضا آفتابی فیزیوتراپیست در مورد کم تحرکی و با مجتبی نیک‌پور کارشناس تغذیه درباره اصول صحیح تغذیه به گفتگو می‌نشیند. علیرضا یارقلی متخصص طب سنتی نیز مشاور پزشکی برنامه است.

بهنام صفوی خواننده تیتراژ طبیب

مهدی صالح‌پور درباره تیتراژهای شروع و پایان این برنامه هم گفت: بهنام صفوی خواننده پاپ که به تازگی مشکلات مربوط به بیماری‌اش را پشت سر گذاشته است، خواننده تیتراژ پایانی «طبیب» است. این خواننده قطعه «الهی» را با ترانه‌ای از حسین غیاثی و آهنگسازی مهرداد نصرتی خوانده است و کلیپ آن هم با بازی رابعه مدنی، بازیگر پیشکسوت ساخته شده است. مهدی رضایی هم با ترانه‌ای از سید حسین متولیان تیتراژ شروع برنامه را خوانده است.

دوربین مخفی، همراهان چادر نشین، عیادت، نسخه، ایرانگردی، سرتون سلامت، موزه، رستوران‌گردی، مفاخر پزشکی، توصیه‌های پزشکان و گزارش های مردمی متنوع از سراسر کشور در موضوعات مختلف، آیتم‌های برنامه «طبیب» را تشکیل می دهند.

دکور «طبیب» را پیمان قانع طراحی کرده و بهنام آسایش مدیر تولید این برنامه است. نویسندگی برنامه بر عهده محیا ساعدی است و طراحی لوگو و وله‌ها را حامد طبری بر عهده داشته‌اند. امین آذری و کامران محمدی گزارشگران هستند و حمیدرضا زنگنه و لیلا انصاری تدوینگران آیتم، محمد رفیعی دستیار تهیه و محمد روزنامه‌چی تصویربردار آیتم‌های برنامه هستند.