به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدصادق میرزایی ظهر جمعه در سخنرانی قبل از خطبههای نماز جمعه مشهد که در حرم مطهر رضوی اقامه شد، بابیان اینکه به اعتقاد همگان ۱۶ آذر سال ۱۳۳۲ نقطه اوجی برای جنبش دانشجویی بوده و امروز پس از ۶۳ سال از آن واقعه ثمرات این نهال پربرکت را در انقلاب اسلامی میبینیم، اظهار کرد: جنبش دانشجویی برخاسته از متن جامعه و حرکتی مطالبه گر است و امروز برخیها میخواهند مانع فعالیت این جنبش شوند و با سیاستگذاریهای غیرقانونی به دنبال ایجاد محدودیتهای برای جنبش دانشجویی هستند.
وی افزود: آمارهای دروغین و غیرواقعی ارائهشده از سوی برخی مسئولان دانشگاهی و نیز حتی برنامههای برگزار نشده که توسط این مسئولان به نام خود ثبت میشود، تنها اقداماتی در راستای کارنامه سازی است.
دبیر جامعه اسلامی علوم پزشکی مشهد با اشاره به اینکه برخی مسائل غیراخلاقی در دانشگاهها مسکوت مانده است، تصریح کرد: بحث فساد اداری و اقتصادی نیز از مسائلی است که دانشجویان باید آن را پیگیری کنند و معتقدیم که اگر جناحهای مختلف سیاسی به فکر اصلاح این امر نباشند در آینده نزدیک دچار دوقطبیهای مادی میشویم.
وی بابیان اینکه مسئولان باید پاسخگوی مردم باشند، اضافه کرد: باید در برابر این فسادها شفافسازی صورت گیرد، بسیاری از مسائل مستقیماً به مردم مربوط است و باید ثمرات مبارزه با فساد اقتصادی برای مردم بازگو شود.
میرزایی ادامه داد: قوانین برخورد در حوزه اقتصادی باید موردبازنگری قرار گیرد، مسئله فساد در حال حاضر مسئله اصلی کشور است و در این حوزه باید طرح ارائه شود.
وی بابیان اینکه، ما از تمامی دستگاههای دولتی و خصوصی درخواست داریم که منابع مالی خود را شفافسازی کنند، ابراز کرد: اقداماتی که در چند ماه اخیر اتفاق افتاد بسیار قابلتقدیر است، برای مثال میتوان به شفافسازی آستان قدس رضوی در حوزه مالی اشاره کرد.
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