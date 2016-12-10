منصور رحمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام وضعیت جوی استان، اظهار کرد: در حال حاضر وضعیت جوی شهرستان کرج صاف تا قسمتی ابری گاهی همراه با وزش باد در اواخر وقت امروز (شنبه) با افزایش ابر همراه خواهد بود.

وی در ادامه کمینه و بیشینه دمای هوای شهرستان کرج را به ترتیب منفی ۱ و ۸ درجه سانتی گراد اعلام کرد.

اعلام وضعیت جوی محور چالوس

مدیرکل هواشناسی استان البرز به وضعیت جوی شهرستان‌های استان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر وضعیت جوی شهرستان‌های استان صاف تا قسمتی ابری همراه با افزایش ابر خواهد بود.

رحمانیان بابیان اینکه در حال حاضر دمای هوا در شهرستان طالقان به منفی ۸ درجه سانتی گراد رسیده است، دمای هوای منطقه «دیزین» را منفی ۱۰ درجه سانتی گراد اعلام کرد و گفت: دمای هوا در این منطقه فردا با منفی ۱۲ درجه سانتی گراد می رسد.

وی همچنین شرایط جوی محور چالوس را ابری همراه با مه آلودگی اعلام کرد و گفت: ماکزیمم سرعت باد در این محور ۴۰ کیلومتر بر ساعت خواهد بود.

کولاک برف در ارتفاعات البرز

مدیرکل هواشناسی استان البرز اضافه کرد: با توجه‌ به‌ پیش‌بینی‌ دمای‌ زیر صفر، ‌ به دلیل‌ رخداد یخبندان‌ شبانه‌ لغزندگی‌ سطح‌ جاده‌های استان دور از انتظار نیست.

رحمانیان با اشاره به برودت هوا، افت فشار گاز را پیش‌بینی کرد و گفت: مدیریت انتقال و مصرف سوخت و انرژی در استان ضروری به نظر می‌رسد.

وی با اشاره به ورود سامانه بارشی به استان پیامد عبور این سامانه را کاهش نسبی دما تا امروز (شنبه) اعلام کرد و گفت: برای کاهش خسارات احتمالی، همراه داشتن تجهیزات زمستانه برای گذر از جاده‌های کوهستانی منتهی به استان البرز به سبب کولاک و برف ضروری است.