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۲۱ آذر ۱۳۹۵، ۵:۵۶

مطالعه جدید نشان می دهد؛

ارتباط بین بیخوابی و بیماری آسم

ارتباط بین بیخوابی و بیماری آسم

طبق نتایج یک مطالعه جدید، بیخوابی مشکلی متداول در بین افراد بزرگسال مبتلا به آسم بوده و با تشدید کنترل آسم و سایر مشکلات سلامت مرتبط است.

به گزارش خبرنگار مهر، محققان دانشگاه پیتزبرگ آمریکا دریافته اند ۳۷ درصد افراد بزرگسال مبتلا به آسم مبتلا به بیخوابی شدید نیز هستند. این گروه از افراد دارای عملکرد بسیار بد ریه ها بوده و همچنین وزن بیشتری دارند.

بیخوابی با کاهش کیفیت زندگی مرتبط با آسم نیز همراه است. محققان دریافتند افراد مبتلا به آسم و مشکلات خواب دارای علائم افسردگی و اضطراب نیز هستند.

به گفته محققان، یافته های آنها نشان می دهد که بیخوابی بر افراد مبتلا به آسم تاثیر می گذارد و ارزیابی و درمان بیخوابی باید در مورد افراد مبتلا به آسم در نظر گرفته شود.

به گفته فیت لاستر، سرپرست تیم تحقیق، تحقیقات بیشتری برای فهم در مورد ارتباط بین بیخوابی و کنترل آسم نیاز است.

کد مطلب 3846449

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