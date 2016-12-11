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۲۱ آذر ۱۳۹۵، ۱۴:۰۷

باحضور ۳۰۰ تاجر روسی؛

کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی ایران و روسیه در تهران برگزار می شود

کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی ایران و روسیه در تهران برگزار می شود

سیزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری های تجاری و اقتصادی جمهوی اسلامی ایران و فدراسیون روسیه که ۲۱ الی ۲۳ آذر ماه ۱۳۹۵ در تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر؛ در حاشیه برگزاری سیزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری های تجاری و اقتصادی جمهوی اسلامی ایران و فدراسیون روسیه که ۲۱ الی ۲۳ آذر ماه ۱۳۹۵ در تهران برگزار می شود، همایش بزرگ توسعه همکاری های تجاری و اقتصادی بین نمایندگان سازمان های دولتی، شرکت ها، بازرگانان و بخش های خصوصی دو کشور  بعد از ظهر ۲۳ آذر ماه در هتل المپیک تهران برگزار خواهد شد.

در مراسم افتتاحیه این همایش محمود واعظی وزیر  ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران و الکساندر نواک، وزیر انرژی فدراسیون روسیه ( روسای بخش های ایرانی و روسی کمیسیون مشترک) ، مهدی سنائی سفیر ایران در روسیه و لوان جاگاریان سفیر روسیه در ایران سخنرانی خواهند کرد.

لف کوزنتسوف، وزیر امور قفقاز شمالی روسیه و جمعی از مقامات دولتی ایران و روسیه از دیگر سخنرانان این همایش هستند.

در این همایش بیش از ۳۰۰ تاجر روسی از ۱۸۰ شرکت عمده روسی شرکت خواهند کرد و در مجمع عمومی، میزگرد های تخصصی و ملاقات های B۲B با تجار ایرانی به بحث و تبادل نظر خواهند پرداخت.

کد مطلب 3847123

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