امانتدار رأی مردم به عنوان حق الناس خواهیم بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ احمدی معاون سیاسی وزیر کشور در همایش معاونان سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری های سراسر کشور از حسن اعتماد رحمانی فضلی وزیر کشور برای سپردن مسئولیت معاونت سیاسی به ایشان تشکر کرد و گفت: ما در برابر مردم و قانون خدمتگزار آحاد مردم هستیم و تقسیم بندی خاصی در این زمینه وجود ندارد و مکلفیم در حدود قانون در تحقق آنچه دولت تدبیر و امید در راستای مطالبات عمومی به دنبال آن است قدم برداریم .

معاون سیاسی وزیر کشور با تأکید بر اینکه در صورت حرکت در مسیر وحدت ملی، منافع ملی و امنیت ملی حتماً موفق خواهیم بود افزود: لطف الهی، تدابیر رهبر معظم انقلاب اسلامی، نعمت امنیت و حمایت و پشتیبانی مردم خوب کشورمان از دولت شرایط مطلوب خدمت رسانی به مردم را فراهم کرده است .

احمدی با اشاره به این نکته که فعالیت در مجموعه وزارت کشور به لحاظ اجرا یعنی جامعیت در سیاست داخلی کشور گفت: جایگاه معاونان سیاسی، امنیتی و اجتماعی را فراتر از جایگاه فعلی می دانم و توقع دارم هر حرکت و اقدام آنان بر شرایط اجتماعی و امنیتی و سیاسی با رعایت قانون تأثیر گذار باشد .

معاون سیاسی وزیر کشور درباره انتخابات سال آینده گفت: انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی در سال ۹۶ بحث جدی ما است و باید امانتدار رأی مردم به عنوان حق الناس باشیم و در چارچوب قانون وظایف خود را در انتخابات پیگیری کنیم .

احمدی از مسئولان استانی بویژه فرمانداران خواست با ائمه جمعه، متنفذین، آحاد مردم، رسانه ها و سازمان های غیر دولتی ارتباط مستمر و تنگاتنگی داشته باشند و بتوانند از ظرفیت رسانه ها به عنوان رابط بین مردم و دولت به نحو احسن استفاده کنند .

معاون سیاسی وزیر کشور در پایان پیگیری وعده های رئیس جمهور در استان ها و رصد فعالیت های انجام شده و گزارش و اطلاع رسانی دقیق از اقدامات را مهم توصیف کرد و گفت: مردم باید در جریان پیشرفت امور قرار گیرند و به انتقادات موجود بر اساس واقعیت و با ذکر جزئیات پاسخ قانع کننده داده شود.