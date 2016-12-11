لزوم یکپارچه سازی برنامه های راهبردی مدیریت شهری

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین نشست شورای هماهنگی فرهنگی، اجتماعی، هنری و ورزشی شهرداری تهران به منظور ارائه نظام نامه تدوین برنامه پنج ساله سوم شهرداری تهران با حضور حجت الاسلام ناصحی رییس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران، مجتبی عبدالهی معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، عبدالحسین مختاباد عضو شورای اسلامی شهر تهران، بابک نگاهداری رییس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری و سایر اعضای این شورا در سالن اجتماعات ساختمان معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران برگزار شد.

طی این نشست نظام نامه تدوین برنامه پنج ساله سوم شهرداری تهران و گزارش کارگروه های مربوطه توسط مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری ارائه شد که بابک نگاهداری مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری در این خصوص، فرآیند برنامه ریزی را برای توسعه و بهبودهای سازمانی مهم دانست و افزود: تاکنون 9 دوره برنامه پنج ساله داشتیم که سابقه ای 50 ساله دارد و تهران در این زمینه نسبت به شهرهای دیگر بسیار جلوتر حرکت کرده است.

وی با اشاره به ویژگی های متمایزکننده فرآیند برنامه جدید گفت: این برنامه با رویکرد برنامه ریزی استراتژیک، توجه به موضوعات راهبردی و مشکلات کلیدی شهر، آرمان گرایی واقع بینانه، نگانه به آینده، بهره گیری از مطالعات و پژوهش های علمی و کاربردی، استفاده از تجارب صاحبنظران و نخبگان، ابلاغ سیاست های کلی مدیریت شهری، نهادینه سازی نظام برنامه ریزی، تعامل حداکثری و درون زایی، تعیین تکلیف معین و زمانبندی معین، توجه به نظرات مردم و سایر دینفعان شهری و توجه به استانداردهای بین المللی تدوین می شود.

نگاهداری با اشاره به جایگاه قانونی برنامه پنج ساله سوم شهرداری تهران گفت: این برنامه در امتداد اسناد ملی و محلی چون سند چشم انداز کشور، سیاست های کلی نظام، مصوبات شورای شهر، مصوبات شورای عالی و طرح جامع و تفصیلی شهر تهران در سه سطح شامل راهبردهای کلان (تهران موجود یکپارچه و کلان)، ورود به حوزه های تخصصی (اجتماعی، حمل و نقل و ترافیک، شهرسازی متناظر با ساختار ماموریتی شهرداری تهران)، سطح عملیاتی (مواضع و مناطق) درنظر گرفته شده است.

وی با اعلام اینکه کارگروه ها به صورت تخصصی و منطقه ای ایجاد شده است، افزود: بر اساس طرح راهبردی- ساختاری جامع تهران حدود 40 موضوع احصاء شده که در فرآیندهای بررسی و جمع بندی به 20 موضوع می رسد. همچنین 4 بسته پشتیبان در خصوص الزامات قانونی و اسناد بالادستی، آسیب شناسی برنامه دوم، تحلیل محیط داخلی و خارجی و نتایج مطالعات و پژوهش ها برای کمک به کارگروه ها جهت تدوین برنامه آماده شده است.

از نظرات نخبگان برای تدوین برنامه جامع شهری استفاده می شود

در ادامه مجتبی عبدالهی معاون اجتماعی و فرهنگی شهردار تهران با بیان اینکه تدوین برنامه ای جامع با حضور تمامی افراد صاحب منفعت و صاحب مسئولیت و دارای اثر در یک فرآیند برابر برنامه ریزی و تصمیم‌گیری پدید می آید، افزود: همچنین مشارکت حداکثری در برنامه ریزی علاوه بر برآورد اهداف جمعی و اجرای بهتر برنامه می انجامد، هم سبب توسعه اجتماعی می شود و هم با دربرگیری نظرات نخبگان جامعه و بهره مندی از ظرفیت های تمامی مردم امکان بهره مندی از ایده های خلاقانه را فراهم می کند.

وی با اشاره به محوریت توسعه اجتماعی در رویکردهای جدید شهرداری تهران گفت: از آنجایی که در حوزه ساختار خودمان هم تلاش می‌کنیم تا شهرداری را از یک سازمان خدماتی به یک نهاد اجتماعی تبدیل کنیم ؛ محور توسعه اجتماعی به عنوان یکی ار ارکان اصلی توسعه پایدار شهری در برنامه پنج ساله سوم شهرداری تهران نیز مدنظر قرار می گیرد.

وی ادامه داد: در این راستا سه جلسه کارگروه تخصصی تدوین برنامه در معاونت اجتماعی و فرهنگی و 4 جلسه کارشناسی برای شناسایی موضوعات راهبردی و چالش ها برگزار شده و جمع بندی هایی در حوزه اجتماعی صورت گرفته است.

عبدالهی تاکید کرد: ما بناداریم به سمت شهری، شهروندمدار برویم و احساس شهروند بودن را در خود ایجاد کنیم. برنامه های ما عمدتا باید به سمتی برود که زمینه مشارکت مردم و شهروندان فراهم شود و علاوه بر آن شهروندان به وظایف خود نیز عمل کنند.

معاون اجتماعی و فرهنگی شهردار تهران تصریح کرد: امروز شهر کاملا آماده یک حرکت اجتماعی در عرصه‌های مختلف برای حل مشکلات است تا این را به‌عنوان یک الگو برای بقیه شهرهای کشور قرار دهیم و امیدوارانه پیش رویم.

وظایف شهرداری در موضوعات هنری، ورزشی، فرهنگی و اجتماعی و مشخص شدن اولویت بندی شود

همچنین حجت الاسلام ناصحی رییس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران از همه معاونت ها، سازمان ها، شرکت ها و ادارات مختلف خواست نظرات خود را در خصوص برنامه پنج ساله سوم شهرداری تهران ارائه کنند تا با تجمیع پیشنهادها، برنامه قابل اجرایی تدوین شود.

وی خواستار شد: در این برنامه 23 وظیفه ای که قرار است در مدیریت یکپارچه به شهر ابلاغ شود نیز لحاظ شود.

ناصحی بر لزوم توجه به شاخص ها، اهداف کمی و کیفی، فرآیند سنجش و اثربخشی برنامه ها، احصاء بندهای محقق نشده برنامه اول و و دوم و گنجاندن آن در برنامه سوم، بررسی دامنه و موضوعات هنری، ورزشی، فرهنگی و اجتماعی و مشخص شدن اولویت وظایف شهرداری در آن، ایجاد هماهنگی و یکپارچگی اقدامات فرهنگی اجتماعی و تدوین فرآیند انجام و پایش آن تاکید کرد.

عبدالحسین مختاباد عضو کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران نیز بر ضرورت آسیب شناسی برنامه ها و پیشگیری از جزیره ای عمل کردن مدیریت شهری و لزوم یکپارچه سازی نقش آفرینی ها تاکید کرد.

طی این نشست، لزوم یکپارچه سازی برنامه های راهبردی مدیریت شهری و پایدارسازی خدمات، کیفیت بخشی به آن، پیشگیری از موازی کاری، تدوین برنامه های هدفمند و ارتقای بهره وری و هماهنگ سازی بدنه سازمانی در تدوین و اجرای برنامه پنج ساله سوم شهرداری تهران مورد تاکید قرار گرفت.