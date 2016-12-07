اهدای ۳۰ تندیس در جشنواره «وحدت اسلامی»

به گزارش خبرگزاری مهر، در اولین دوره جشنواره فیلم «وحدت اسلامی» یک میلیارد و یکصدوشصت میلیون ریال معادل صد و شانزده میلیون تومان جایزه نقدی به برگزیدگان این جشنواره اهدا می شود. همچنین در بخش سینمای ملی و در مسابقه فیلم های کوتاه و نیمه بلند تندیس جشنواره به همراه جایزه نقدی به بهترین فیلمنامه، بهترین دستاورد فنی، بهترین فیلم، بهترین کارگردانی پویانمایی و بهترین کارگرانی داستانی اهدا می شود.

همچنین در بخش مسابقه فیلم های مستند ۵ تندیس به همراه جایزه نقدی به بهترین کارگردانی مستند بلند، مستند کوتاه و نیمه بلند، بهترین دستاورد فنی، بهترین تحقیق و پژوهش و جایزه ویژه هیات داوران اهدا می شود.

در بخش مسابقه فیلم های بلند نیز ۶ تندیس به همراه جایزه نقدی به بهترین فیلم، بهترین کارگردانی، بهترین بازیگر نقش اول مرد، بهترین بازیگر نقش اول زن، بهترین دستاورد فنی و بهترین فیلمنامه اهدا می شود.

جشنواره فیلم «وحدت اسلامی» در بخش بین الملل و در مسابقه کوتاه و نیمه بلند ۴ تندیس به همراه جایزه نقدی را به بهترین فیلمنامه، بهترین کارگردانی داستانی، بهترین کارگردانی پویانمایی و بهترین کارگردانی نماهنگ اهدا می کند.

در بخش فیلم های بلند داستانی ۴ تندیس به همراه جوایز نقدی به بهترین فیلمنامه، بهترین دستاورد فنی، بهترین کارگردانی و بهترین فیلم اهدا می شود. در بخش ویژه مستند و اسلام ستیزی نیز ۵ تندیس به همراه جوایز نقدی به بهترین پژوهش، بهترین کارگردانی مستند کوتاه و نیمه بلند، بهترین کارگردانی مستند بلند و بهترین فیلم اهدا می شود.

همچنین جایزه بهترین فیلم مستند با موضوع اسلام ستیزی به عنوان شیخ نمر در این بخش اهدا می شود.

اولین جشنواره بین المللی فیلم «وحدت اسلامی» توسط مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی ۲۵ الی ۲۷ آذرماه همزمان با هفته وحدت به دبیری هاشم میرزاخانی در تهران برگزار می شود.