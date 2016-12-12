جشن بزرگ میلاد پیامبر اکرم(ص) در شهرستان پاوه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم جشن بزرگ میلاد نبی مکرم اسلام(ص) امروز دوشنبه با حضور آیت الله علما نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرمانشاه، مسئولین استانی و اقشار مختلف مردم در مسجد جامع پاوه کرمانشاه برگزار شد.

در این جشن بزرگ، ماموستا ملا قادری ضمن تقدیر و تشکر از حضور مردم در این مراسم اظهار داشت: هیچ شادی بالاتر از در کنار هم بودن مسلمانان در این گونه ملاقات ها نیست، به واقع حضور شما را به افتخار می دانیم و حقیقتا مسجد جامع به حضور شما تبسم می کند.

وی با بیان اینکه این مراسم در زمان خلفای راشدین و تابعین نبوده و در قرن هفتم هجری اولین مراسم میلاد در اربیل عراق برگزار شده است گفت: در کنار هم بودن مسلمانان و پرداختن به مباحث دینی و تبلیغ دین و بررسی اوضاع مسلمانان در چنین مراسماتی، از وظایف ذاتی علما است و وظیفه مسلمانان هم این است که به تیلیغات دینی گوش فرا دهند.

امام جمعه اهل سنت پاوه، با بیان اینکه خداوند بر سر ما منت گذاشته و پیامبر خاتم را برای ارشاد ما فرستاده است گفت: پیامبر ۲۳ سال را برای تبلیغ دین زحمت کشیده و بر ما است که محبت خود را در برگزاری چنین مراسمی که بدعه حسنه بوده نشان دهیم و حفظ این محبت نیز یک امر مهم است.

ماموستا قادری گفت: امیدواریم مباحث سخنرانان این جشن به شیوه ای باشد که خروجی جلسه عظمت و بزرگی رسول الله را به خانه ها وارد کند و باعث شود فرزندان ما در این مسیر گام بردارند.

امروزه شیوه های اسلام هراسی زیاد شده است

وی با اشاره به آیه ای از قرآن کریم گفت: قرآن می فرماید که ما پیامبر را برای تبلیغ دین در بین شما فرستاده ایم و شما هم وظیفه دارید که به خدا و رسول خدا ایمان آورده و نسبت به پیامبر احترام خاصی داشته باشید.

امام جمعه اهل سنت پاوه در بخش دیگری از سخنان خود گفت: به لطف خدا برگزاری چنین جلساتی، وحدت ما را حفظ کرده است و باید نگذاریم که جنگ و درگیری دیگری در این مملکت به وجود بیاید و منطقه را ناامن کند.

وی افزود: آیا به این شیوه ای که اسلام هراسی زیاد شده است و وجود تفرقه ممالک اسلامی را می سوزاند وظیفه ما نیست که گام موثری را در حفظ وحدت برداریم؟.

امام جمعه پاوه گفت: امروز تفرقه در ممالک اسلامی باعث شده است که جنگ و درگیری در بین مسلمانان به وجود بیاید.