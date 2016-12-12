به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما امروز دوشنبه در جشن بزرگ میلاد پیامبر خاتم(ص) که در محل مسجد جامع پاوه برگزار شد، اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران الهاماتی داشت که یکی از آن الهامات آن نیز همین هفته وحدت است.

آیت الله علما افزود: سرمایه بزرگ ما قرآن، سنت رسول الله و اهل بیت بوده که معیار و ملاک ما مسلمانان همین سرمایه عظیم است.

وی گفت: در ادیان های مسیحیت و یهودیت، محبت شخصیت بزرگی همچون رسول گرامی اسلام(ص) به این اندازه در بین مسلمانان که وجود دارد، نیست.

امام جمعه کرمانشاه، با اشاره به آیه ای از قرآن کریم گفت: خداوند خود برای رسول الله(ص) سخنرانی کرده و آیا چیزی بالاتر از این سرمایه بزرگ ما که خداوند از پیامبر تکریم کرده است وجود دارد؟

آیت الله علما با بیان اینکه ما با این سرمایه عظیم، باید تربیت شده دست رسول خدا باشیم گفت: امام راحل هم در سال ۴۲ با این سرمایه اسلام و قرآن به میدان آمد و با کلمه توحید و سرمایه رسول الهی کار انجام داد.

وی با اشاره به اینکه این سرمایه عظیم دنیا را به زانو درآورده است، گفت: همان اوایل انقلاب وقتی که لانه جاسوسی تسخیر شد، کارتر رئیس جمهور وقت تمامی مقدرات خود را برای کسب رای مجدد در کشور منوط به اتاق کوچک جماران امام(ره) بیان کرد.

نمایندگی ولی فقیه در استان کرمانشاه گفت: امروز با چنین سرمایه و قدرت الهی، دشمنان درصدد ایجاد تفرقه بین ما هستند و با ایجاد گروهک های تکفیری چون داعش و بهائیت هر روز علیه ما نقشه دارند و لکن باید جوانان ما از این سرمایه الهی استفاده کنند.

وی با اشاره به اقدامات عربستان سعودی گفت: امروز عربستان با ادعای اسلام بودن و خادم الحرمین، چه اقداماتی را که علیه یمن، غزه، مصر، عراق و سوریه نمی کند.

آیت الله علما با اشاره به سخنانی از امام جمعه پاوه گفت: دیدار مومنین در کنار هم و ایجاد سرور و خوشحالی در چنین مراسمی به واقع ثواب دارد و خوشحال کردن مومنین، خوشحال کردن خداوند است.

وی افزود: ملاقات مومنان ملاقات کعبه است و شما حکم کعبه را در احترام دارید.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه با بیان اینکه اگر به جوهره صراط مستقیم اقتدا بکنیم، همه چیز را داریم گفت: این قدرت اسلام با یک میلیارد و نیم نفر جمعیت که ثروت و عظمت آن توحید و رسالت رسول الله است، امروز دشمنان، مسلمانان را تکه تکه و متفرق کرده اند.

وی با بیان اینکه همواره امام راحل بر این سرمایه عظیم تاکید کرده است گفت: تا وقتی که این نسخه ها را در جامعه عملی کنیم مصونیت داریم و وجود امنیت در این مملکت هم با وجود خود مردم به وجود آمده است.

امام جمعه کرمانشاه در پایان با بیان اینکه پیامبر مظهر رحمت و خلق عظیم بود گفت: امروز وظیفه ما در مقابل هجمه های دشمنان سنگین تر است و نسبت به خدا و رسول گرامی اسلام بدهکار هستیم و ما باید با حفظ وحدت این بدهی را بپردازیم.