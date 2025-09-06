ماموستا ملاقادر قادری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مراسم جشن میلاد پیامبر عظیم‌الشأن اسلام حضرت محمد مصطفی صلی‌الله علیه و آله و سلم که در ابتدای هفته وحدت در این شهرستان برگزار شد، گفت: ما شاکر خداوند متعال هستیم که جشن میلاد در ابتدای هفته وحدت در پاوه با معنویت فراوان برگزار شد و مردم با عشق و ارادت به پیامبر اسلام (ص) در این آئین شرکت کردند.

وی برگزاری این مراسم را ادای حقی نسبت به رسول‌الله (ص) دانست و تصریح کرد: جشن میلاد پیامبر در پاوه در حقیقت، حرکتی برای زنده نگه داشتن یاد و رسالت پیامبر بود و مردم این دیار با حضور پرشور خود نشان دادند که پیوندی عمیق با پیامبر رحمت دارند.

ماموستا قادری همچنین با اشاره به شرایط سخت مردم فلسطین تأکید کرد: ما نباید غزه مظلوم را فراموش کنیم. در همین راستا جشن میلاد امسال را با ساده‌ترین شکل ممکن برگزار کردیم تا هزینه‌های آن برای کمک به مردم مظلوم غزه اختصاص یابد.

وی افزود: این اقدام نماد همدردی مردم پاوه با ملت مظلوم فلسطین است و نشان می‌دهد که مسلمانان در هر نقطه‌ای از جهان باید خود را در غم و رنج یکدیگر شریک بدانند.

امام جمعه پاوه در پایان تأکید کرد: همان‌گونه که پیامبر اسلام (ص) رحمة للعالمین بودند، امت ایشان نیز باید رحمت و همدلی را در زندگی فردی و اجتماعی خود جاری سازند و نسبت به مظلومان عالم احساس مسئولیت داشته باشند.

وی با اشاره به عظمت رسالت نبوی اظهار داشت: خداوند در قرآن تنها یک بار واژه «مَنَّ» را ذکر کرده است و این منت نهادن خداوند بر مؤمنان، نشان از بی‌بدیل بودن نعمت بعثت پیامبر اکرم (ص) دارد.

وی با تأکید بر اینکه پیش از بعثت پیامبر، جامعه در گمراهی و تاریکی آشکار به‌سر می‌برد، افزود: با آمدن پیامبر رحمة للعالمین، دنیا دگرگون شد و نور هدایت بر قلوب مردم تابید.

ماموستا قادری ادامه داد: مأموریت پیامبر اکرم (ص) تنها محدود به بیان احکام نبود بلکه ایشان تربیت انسان‌ها، تزکیه نفس و آموزش شیوه صحیح زندگی را برای جامعه به ارمغان آوردند؛ این سه مأموریت بزرگ، اساس رسالت نبوی را تشکیل می‌دهد و راه سعادت بشریت را ترسیم می‌کند.