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۲۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۳:۱۵

امام جمعه سابق اهل سنت کامیاران مطرح کرد:

آگاه به مسائل و برنامه‌های دشمنان هستیم/ملت ایران بابصیرت است

آگاه به مسائل و برنامه‌های دشمنان هستیم/ملت ایران بابصیرت است

کرمانشاه- امام جمعه اسبق کامیاران، ملت ایران را ملتی بابصیرت عنوان کرد و گفت: ما باید اثبات کنیم درکنار همدیگر بوده و همچنین به دشمنان اعلام کنیم که آگاه به مسائل و برنامه های آنان هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، ملا محسن حسینی امروز دوشنبه در جشن بزرگ میلاد پیامبر اکرم(ص) که در محل مسجد جامع پاوه برگزار شد، ضمن تقدیر و تشکر از بانیان این مراسم اظهار داشت: برگزاری این مراسم به حقیقت نشان از وحدت و در کنار هم بودن ما بوده که  در واقع تجمع ما نشان از وحدت ما در مقابل دشمنان اسلام خواهد بود.

امام جمعه سابق اهل سنت کامیاران افزود: با وحدت و اتحاد است که مسلمانان و امت اسلامی دچار اختلاف و تفرقه نمی شوند.

وی ادامه داد: ما باید اثبات کنیم در کنار همدیگر بوده و به دشمنان اعلام کنیم که آگاه به مسائل و برنامه های آنان هستیم و نشان دهیم که ملت ایران همواره آگاه و بابصیرت است.

ملا حسینی با اشاره به محرومیت های موجود در برخی از مناطق گفت: امیدواریم که نظام جمهوری اسلامی ایران بیش از گذشته جهت رفع مشکلات به این مناطق و مردم آن توجه داشته باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در مدح رسول نبی مکرم اسلام نیز گفت: شخصیت والای آن حضرت‌ همواره مورد ستایش مسلمانان بوده و بسیار در نزد مردم و مسلمانان مدح و ستایش‌ شده است.

امام جمعه سابق اهل سنت کامیاران طی سخنانی در مدح و وصف آن حضرت، حاضرین در مراسم را متاثر و باعث جاری شدن اشک حاضرین شد.

کد مطلب 3848220

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