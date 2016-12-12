به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله اسماعیلی ظهر دوشنبه در جلسه کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر جهرم با اشاره به اینکه ورودی‌های جهرم در شأن این شهر نیست خواستار رسیدگی به وضعیت آن با همکاری سایر ادارات متولی شد.

رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر جهرم احداث کمربندی غربی جهرم را از اولویت‌های شهر عنوان کرد و نورپردازی و توسعه فضای سبز جنب پل هوایی ورودی شمال را نیز از مسائلی دانست که باید با همکاری اداره راه و شهرداری در جهت برطرف شدن مشکل آن کوشیده شود.

شهردار جهرم نیز در این جلسه با اشاره به اینکه کارهای مشارکتی نیازمند هماهنگی بین بخشی است، بیان کرد: بیش از سه سال است که در حال طراحی و اقدامات اولیه برای احداث میدان آیت‌الله آیت‌اللهی هستیم و در صورت همکاری سایر ادارات می‌توانیم مشکل معارض و احداث این میدان را به پیش ببریم.

سیاوش قزلی همچنین نورپردازی و نقاشی پل هوایی ورودی جهرم در حال انجام شدن دانست و خواستار پیگیری مجوزهای لازم برای روشنایی میدان آیت‌الله آیت‌اللهی از ادارات کل برق و راه و شهرسازی استان توسط فرمانداری ویژه جهرم شد.