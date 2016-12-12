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۲۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۲۱

لاریجانی خبر داد:

دستور رهبر انقلاب برای اختصاص ۵۰۰میلیون دلار به سیستان و بلوچستان

دستور رهبر انقلاب برای اختصاص ۵۰۰میلیون دلار به سیستان و بلوچستان

زاهدان - رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: رهبر انقلاب دستور دادند از صندوق توسعه ملی ۵۰۰ میلیون دلار برای آبادانی استان سیستان و بلوچستان اختصاص یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، با حضورعلی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، سردار پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه، سردار اخوان معاون بهداری نیروی زمینی سپاه و جمعی از مسئولان کشوری و استانی رزمایش تخصصی و فوق تخصصی پزشکی شهدای وحدت ۲ ویژه استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان و خراسان جنوبی طی مراسمی در زاهدان آغاز به کار کرد.

علی لاریجانی در این مراسم با تبریک هفته وحدت اظهار داشت: با توجه به اینکه استان سیستان و بلوچستان دارای اهمیت زیادی است باید انرژی بیشتری برای این استان صرف کرد.

وی با اشاره به نقش سیستان و بلوچستان در توسعه و امنیت کشور افزود: با توجه به اینکه دراین استان محرومیت بیشتری وجود دارد باید برای توسعه استان تلاش بیشتری انجام شود.

وی گفت: البته در سال‌های اخیر اقداماتی از قبیل پروژه‌ های گازرسانی و راه آهن در این استان آغاز به کار کرده است که امیدواریم هرچه سریعتر این پروژه ها به نتیجه برسد.

رئیس مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: پیامبر گرامی اسلام مظهر رحمت برای همه جهانیان است پس باید همه مسلمانان از سیره و روش پیامبر اکرم (ص) الگو گرفته و همه مسئولان در کردار، گفتار و رفتار خود این موضوع را مدنظر قرار دهند.

وی تصریح کرد: در مقابل این جریان رحمت جریان دیگری هم وجود دارد که باعث زحمت برای دنیا شده است و در طول تاریخ همواره این دو جریان در مقابل هم قرار داشته اند.

وی در ادامه افزود: برای سامان دهی و حل مشکلات بهداشتی و درمانی کشور همه باید تلاش کنند و دولت و مجلس با همکاری هم مشکلات موجود را برطرف کنند.

لاریجانی گفت: با وجود اینکه وظیفه اصلی سپاه به عنوان یک نیروی نظامی ایجاد امنیت است اما این نهاد با روحیه انقلابی و تلاشی قابل تقدیر در دورترین نقاط کشور بستر خدمت‌رسانی در حوزه‌های مختلف از جمله بهداشت و درمان را فراهم کرده است.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه ظرفیت بسیار خوبی در زمینه راه‌اندازی بیمارستان‌های ارزان‌ قیمت توسط سپاه وجود دارد می توان با همکاری وزارت بهداشت و مجلس شورای اسلامی این کار را در نقاط محروم کشور انجام داد.

سیستان و بلوچستان ظرفیت ها و استعدادهای فراوانی مانند سواحل مکران دارد

وی گفت: این تلاش سپاه پاسداران در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در مناطق محروم بسیار ارزشمند و قابل تقدیر است و از تلاش‌های سردار پاکپور و همکارانشان صمیمانه قدردانی می‌کنم.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: در لایحه برنامه ششم توسعه با توجه به اهمیت و محرومیت سیستان و بلوچستان برای پروژه‌های مهم این استان سهم ویژه ای در نظر خواهیم گرفت.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به پیشنهاد کمیسیون تلفیق مجلس در نظر داریم در برنامه ششم توسعه ۳ درصد از درآمد منابع نفتی کشور به استان‌های محروم از جمله سیستان و بلوچستان اختصاص یابد تا حمایت ویژه‌ای از مناطق محروم از جمله استان سیستان و بلوچستان انجام شود.

وی گفت: مشکل کم‌آبی از مهمترین مشکلات سیستان و بلوچستان است که امیدواریم با تلاش نمایندگان مجلس در برنامه ششم توسعه سهم مناسبی برای حل این مشکل دیده شود.

لاریجانی تاکید کرد: رهبر معظم انقلاب به استان سیستان و بلوچستان توجه ویژه ای دارند از همین رو همواره به در خصوص رسیدگی به این استان به مسئولان تذکر می دهند.

وی ادامه داد: در یکی از جلسات که اخیرا با مقام معظم رهبری داشتیم ایشان نسبت به آبادانی استان سیستان و بلوچستان سفارش ویژه کردند و دستور دادند از صندوق توسعه ملی ۵۰۰ میلیون دلار به این استان تخصیص یابد.

رئیس مجلس تصریح کرد: استان سیستان و بلوچستان ظرفیت ها و استعدادهای فراوانی دارد، مانند سواحل مکران که با توجه به سرمایه‌گذاری خوبی که در این زمینه انجام شده است، آینده خوبی در انتظار سیستان و بلوچستان است.

کد مطلب 3848113

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    نظرات

    • ایرانی DE ۱۵:۰۳ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۲
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      حجت الاسلام ناصر نقویان در همایش 'دانشجو، وحدت حوزه و دانشگاه' در دانشکده الهیات شهید مطهری دانشگاه فردوسی مشهد گفت: در استرالیا رئیس پارلمان این کشور به خاطر خرید بلیط هواپیما با هزینه بیت المال استعفا داد اما در کشور ما یک نفر با هزینه بیت المال 140 نفر را با خود به نیویورک برد.
    • نادر IR ۲۲:۰۲ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۲
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      خدا کند از چشم طمع مختلسین دور بماند و درست هزینه شود. به امور زیر بنایی هزینه گردد نه تبلیغاتی

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