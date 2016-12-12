دستور رهبر انقلاب برای اختصاص ۵۰۰میلیون دلار به سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، با حضورعلی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، سردار پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه، سردار اخوان معاون بهداری نیروی زمینی سپاه و جمعی از مسئولان کشوری و استانی رزمایش تخصصی و فوق تخصصی پزشکی شهدای وحدت ۲ ویژه استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان و خراسان جنوبی طی مراسمی در زاهدان آغاز به کار کرد.

علی لاریجانی در این مراسم با تبریک هفته وحدت اظهار داشت: با توجه به اینکه استان سیستان و بلوچستان دارای اهمیت زیادی است باید انرژی بیشتری برای این استان صرف کرد.

وی با اشاره به نقش سیستان و بلوچستان در توسعه و امنیت کشور افزود: با توجه به اینکه دراین استان محرومیت بیشتری وجود دارد باید برای توسعه استان تلاش بیشتری انجام شود.

وی گفت: البته در سال‌های اخیر اقداماتی از قبیل پروژه‌ های گازرسانی و راه آهن در این استان آغاز به کار کرده است که امیدواریم هرچه سریعتر این پروژه ها به نتیجه برسد.

رئیس مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: پیامبر گرامی اسلام مظهر رحمت برای همه جهانیان است پس باید همه مسلمانان از سیره و روش پیامبر اکرم (ص) الگو گرفته و همه مسئولان در کردار، گفتار و رفتار خود این موضوع را مدنظر قرار دهند.

وی تصریح کرد: در مقابل این جریان رحمت جریان دیگری هم وجود دارد که باعث زحمت برای دنیا شده است و در طول تاریخ همواره این دو جریان در مقابل هم قرار داشته اند.

وی در ادامه افزود: برای سامان دهی و حل مشکلات بهداشتی و درمانی کشور همه باید تلاش کنند و دولت و مجلس با همکاری هم مشکلات موجود را برطرف کنند.

لاریجانی گفت: با وجود اینکه وظیفه اصلی سپاه به عنوان یک نیروی نظامی ایجاد امنیت است اما این نهاد با روحیه انقلابی و تلاشی قابل تقدیر در دورترین نقاط کشور بستر خدمت‌رسانی در حوزه‌های مختلف از جمله بهداشت و درمان را فراهم کرده است.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه ظرفیت بسیار خوبی در زمینه راه‌اندازی بیمارستان‌های ارزان‌ قیمت توسط سپاه وجود دارد می توان با همکاری وزارت بهداشت و مجلس شورای اسلامی این کار را در نقاط محروم کشور انجام داد.

سیستان و بلوچستان ظرفیت ها و استعدادهای فراوانی مانند سواحل مکران دارد

وی گفت: این تلاش سپاه پاسداران در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در مناطق محروم بسیار ارزشمند و قابل تقدیر است و از تلاش‌های سردار پاکپور و همکارانشان صمیمانه قدردانی می‌کنم.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: در لایحه برنامه ششم توسعه با توجه به اهمیت و محرومیت سیستان و بلوچستان برای پروژه‌های مهم این استان سهم ویژه ای در نظر خواهیم گرفت.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به پیشنهاد کمیسیون تلفیق مجلس در نظر داریم در برنامه ششم توسعه ۳ درصد از درآمد منابع نفتی کشور به استان‌های محروم از جمله سیستان و بلوچستان اختصاص یابد تا حمایت ویژه‌ای از مناطق محروم از جمله استان سیستان و بلوچستان انجام شود.

وی گفت: مشکل کم‌آبی از مهمترین مشکلات سیستان و بلوچستان است که امیدواریم با تلاش نمایندگان مجلس در برنامه ششم توسعه سهم مناسبی برای حل این مشکل دیده شود.

لاریجانی تاکید کرد: رهبر معظم انقلاب به استان سیستان و بلوچستان توجه ویژه ای دارند از همین رو همواره به در خصوص رسیدگی به این استان به مسئولان تذکر می دهند.

وی ادامه داد: در یکی از جلسات که اخیرا با مقام معظم رهبری داشتیم ایشان نسبت به آبادانی استان سیستان و بلوچستان سفارش ویژه کردند و دستور دادند از صندوق توسعه ملی ۵۰۰ میلیون دلار به این استان تخصیص یابد.

رئیس مجلس تصریح کرد: استان سیستان و بلوچستان ظرفیت ها و استعدادهای فراوانی دارد، مانند سواحل مکران که با توجه به سرمایه‌گذاری خوبی که در این زمینه انجام شده است، آینده خوبی در انتظار سیستان و بلوچستان است.