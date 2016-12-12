رییس هیات مدیره انجمن صنفی طراحان فنی خانه سینما انتخاب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از طی مراحل قانونی اخذ مجوز تاسیس انجمن صنفی طراحان فنی و مجریان صحنه شهر تهران از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مجمع عمومی موسس این انجمن با حضور و نظارت محمدرضا مویینی نماینده هیات مدیره خانه سینما و احمد کلاته نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تاریخ چهارشنبه ۱۳ آذرماه در تالار سیف الله داد خانه سینما برگزار و پس از تصویب اساسنامه، وارد دستور جلسه انتخاب اعضای اصلی، علی البدل هیات مدیره و بازرس شد.

پس از انتخابات هیات مدیره و بازرس، اولین جلسه هیات مدیره با دستور انتخابات داخلی برگزار شد.

در این جلسه سارا قراچه داغی به عنوان رییس هیات مدیره، سهراب محمودی به عنوان نایب رییس هیات مدیره، سعید مشهدی زاده به عنوان دبیر، داریوش میرزایی به عنوان خزانه دار، رامین عاشوری به عنوان سخنگو، پورعلی اکبر به عنوان علی البدل هیات مدیره و محسن خدابخشی به عنوان علی البدل هیات مدیره انتخاب شدند.

همچنین عباس حاجی درویش به عنوان بازرس اصلی و ابوالفضل میرزاخانی به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.