امام جماعت مسجد مروی تجلیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول دبیرخانه سلسله نشستهای «ستارگان محراب» از آغاز دوره جدید این نشستها به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی مرکز رسیدگی به امور مساجد با برگزاری آیین تجلیل از میرزا احمد آشتیانی امام جماعت مسجد مدرسه مروی و تولیت حوزه علمیه مروی خبر داد.
حجتالاسلام نجفی مسئول دبیرخانه سلسله نشستهای «ستارگان محراب» در گفتوگو با پایگاه تخصصی مسجد با اشاره به برنامه تجلیل از بیش از ده نفر از مفاخر ائمه جماعات مساجد استان تهران گفت: اولین نشست این دوره به تجلیل از میرزا احمد آشتیانی، امام جماعت مسجد مروی و تولیت مدرسه علمیه مروی اختصاص خواهد داشت و سهشنبه ۲۳ آذرماه همزمان با نماز ظهر و عصر با حضور طلاب حوزه علمیه مروی، نمازگزاران مسجد مروی و ائمه جماعات مساجد استان تهران برگزار میشود.
حجتالاسلام نجفی افزود: سخنران این نشست آیتالله اوسطی تولیت مدرسه علمیه دارالسلام و امام جماعت مسجد قدس خواهد بود و حاج مرتضی طاهری نیز در این مراسم به مداحی و مرثیهخوانی خواهد پرداخت.
مسئول دبیرخانه سلسله نشستهای «ستارگان محراب» با اشاره به برنامههای آتی این نشستها افزود: هماهنگیهای لازم جهت برگزاری مراسم تجلیل از آیتالله وحیدی گلپایگانی امام جماعت مسجد انصارالحجه(عج)، حجتالاسلام والمسلمین شیخ محمدجعفر ثمری امام جمعه و امام جماعت فقید مسجد جامع شهریار، آیتالله بافقی امام جماعت مسجد جامع حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)، آیتالله شهید شیخ نمر باقر النمر امام جماعت مسجد صاحبالزمان(عج) پاکدشت نیز صورت گرفته است که برنامه آن متعاقباً اعلام خواهد شد.
به گزارش پایگاه تخصصی مسجد سلسله نشستهای «ستارگان محراب» با رویکرد تجلیل از مفاخر ائمه جماعات مساجد استان تهران برگزار میشود که پیش از ۱۶ نشست برگزار شده است.
بنابر این گزارش مسجد مروی در خیابان ناصرخسرو، کوچه مروی واقع شده است.
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